WASHINGTON – Il governo statunitense pagherà la ricostruzione del ponte di Baltimora, crollato per l’urto di una nave cargo nella notte tra il 25 ed il 26 marzo. Lo ha promesso il presidente Joe Biden, che ha preannunciato una visita “al più presto”. La Guardia Costiera americana, intanto, ha sospeso le ricerche dei sei operai dispersi. “Le acque sono troppo pericolose per i sommozzatori, ma continueremo con delle navi nella notte”, ha spiegato il capo della polizia del Maryland Roland Buttler.

The people of Baltimore can count on us to stick with them every step of the way, until the port is reopened and Francis Scott Key bridge is rebuilt.

We're not leaving until it's done. pic.twitter.com/Hsm4kpNRtP

— President Biden (@POTUS) March 26, 2024