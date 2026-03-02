ROMA – Il ministro della Difesa Guido Crosetto rientrerà in Italia da Dubai con un aereo militare ma senza la sua famiglia.

A dare la notizia è stato proprio il titolare di Palazzo Baracchini, rimasto bloccato a seguito del blocco dello spazio aereo dopo gli attacchi iraniani. Intanto, il Movimento 5 stelle ha chiesto un’interrogazione parlamentare sul caso.

Crosetto: “Sto rientrando in Italia”

Il ministro era partito venerdì da Roma con un volo civile per andare a recuperare i familiari ma l’improvvisa escalation militare ha impedito il decollo di tutti i voli di linea. La notizia del suo rientro in Italia ha però scatenato diverse polemiche. “Sto rientrando in Italia continuando a gestire da ieri la situazione delicata con tutti gli strumenti tecnici necessari per farlo anche all’estero. Rientrerò come ovvio da solo, per evitare l’esposizione ad ulteriori pericoli ad altri che viaggiando con me in condizioni attuali possono essere messi a rischio”, ha dichiarato Crosetto in un post su X.

Il ministro della Difesa: “Ho pagato il triplo per tornare”

Il viaggio di ritorno avverrà su “un aereo militare” dopo aver pagato “un importo triplo rispetto a quello che prevede la tariffa per gli ospiti dei voli di Stato”, ha ribadito il ministro della Difesa. Prima di fare rientro in Italia, però, Crosetto si è trasferito via terra a Mascate, la capitale dell’Oman, distante poco meno di 500 chilometri. Da lì , decollerà alla volta dell’Italia a bordo del Gulfstream G550 dell’Aeronautica militare. E sui familiari rimasti a Dubai ha spiegato: “Mi sono sincerato che per loro, come per gli altri cittadini italiani e stranieri, non ci siano rischi rilevanti se non quelli di nefasta casualità”. Poi ha aggiunto: “Continuo a lavorare, per loro come per altri, per trovare una soluzione veloce e sicura a totale supporto dell’unità di crisi della Farnesina”.

Le polemiche sul viaggio del ministro

“Vergognoso e basso questo modo di fare polemica”. Queste le parole del ministro dopo le polemiche sulla sua presenza a Dubai mentre era in corso l’attacco statunitense e israeliano in Iran. Poi ha ribadito: “Vorrei rassicurare sul fatto che non prendo lezioni da nessuno per senso dello Stato e delle istituzioni ed ancor meno per la quantità dell’impegno e per la dedizione all’Istituzione. Sulla qualità diranno altri”. Secondo Crosetto, “non penso si possa strumentalizzare una situazione creatasi per eventi, l’attacco a Dubai, che non erano considerati tra le ipotesi di risposta iraniana, nelle tempistiche e nei modi con cui sono avvenuti e si sono concretizzati, proprio perché nell’ultima crisi, più violenta di questa, gli Emirati furono esclusi dalla reazione e l’aeroporto di Dubai rimase aperto”. “La mia presenza qui ieri e questa notte è stata utile nella gestione della crisi in corso e nei rapporti con gli Emirati arabi”, ha rimarcato il ministro della Difesa.

Le accuse da destra e sinistra: “Si dimetta”

Le dichiarazioni del ministro della Difesa non sono bastate a placare le polemiche e le accuse dalle opposizioni. Roberto Vannacci, in un post su X, ha scritto: “Salvate il soldato Crosetto. Partita l’operazione speciale per esfiltrare Crosetto: l’unico Ministro della Difesa che va in vacanza in una zona di guerra senza saperlo”. A chiedere immediate dimissioni è invece il M5S. “Isolato a Dubai come un turista qualsiasi”, chiosa Giuseppe Conte. Di una questione “non personale, ma istituzionale”, di un governo “politicamente inadeguato”, parla il vicepresidente M5S Stefano Patuanelli. “È una vicenda che ci lascia allibiti e per questo depositeremo un’interrogazione al governo. Come possiamo immaginare che Meloni, Crosetto e Tajani possano trattare con Trump sul prezzo del gas, sul costo delle armi e sui dazi se non vengono nemmeno avvisati dello scoppio di una guerra sopra le loro teste?”, affonda Riccardo Ricciardi, capogruppo M5S alla Camera.