Cultura usa e getta: il muro di auricolari al Foro Romano

VideoVideo NotiziaCultura usa e getta: il muro di auricolari al Foro Romanodi Leonardo Macciocca21 Novembre 2025di Leonardo Macciocca21 Novembre 2025 3Servizio di Leonardo Macciocca e Filippo SaggioroLeonardo Macciocca post precedente Sicurezza a Roma, il sindaco Gualtieri: “Serve intervenire sui quartieri degradati” post successivo Metro far west, ancora furti nelle metropolitane di Roma Ti potrebbe interessare Sballarsi con le bombolette per montare la panna. La droga dei ragazzi... 21 Novembre 2025 Metro far west, ancora furti nelle metropolitane di Roma 21 Novembre 2025 Sicurezza a Roma, il sindaco Gualtieri: “Serve intervenire sui quartieri degradati” 21 Novembre 2025 Movida selvaggia, la Questura sospende sei licenze ai locali 21 Novembre 2025 TG del 21 novembre 2025 21 Novembre 2025 Nascite in Italia ai minimi storici: oltre 3 mila euro per chi... 20 Novembre 2025