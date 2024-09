ROMA – Look da agente segreto, un video misterioso e frasi criptiche. Damiano David ha in mente un nuovo progetto. E l’unica certezza è che, per scoprire di cosa si tratta, dovremo aspettare fino al 27 settembre.

Il rompicapo di Damiano David

Qualche giorno fa il frontman dei Maneskin aveva pubblicato un video in cui saliva a bordo di un’auto con un look alla James Bond. Damiano David – dalla trama del reel pubblicato sul suo profilo Instagram – sembra essere pronto per intraprendere un nuovo viaggio con destinazione Everywhere. Nel secondo video, pubblicato giovedì 13 settembre, Damiano parla di sé. Il messaggio sembra essere abbastanza chiaro: il cantante romano è pronto ad andare ovunque, come lascia presagire il titolo del suo nuovo singolo. Ma, con tutta probabilità, sarà un viaggio in solitaria.

Il futuro dei Maneskin

Un fenomeno planetario. I Maneskin, dopo la vittoria del Festival di Sanremo del 2021, hanno vissuto una vera e propria scalata verso la vetta del panorama musicale mondiale. Tanti i premi lo scorso anno come il “Best Rock” ai VMA’s, il “Best Rock” e il “Best Italian Act” agli EMA’s. Per la band italiana il 2023 è stato un vero e proprio anno da record anche nelle certificazioni, arrivando a ben 325 totali, tra cui 19 Dischi Diamante, 250 Dischi Di Platino e 56 Dischi D’oro. Ora però i fan si interrogano sul futuro della band. In realtà, nessuno del gruppo ha mai accennato a uno scioglimento. I progetti solisti potrebbero dunque essere portati avanti in parallelo. E le rassicurazioni arrivano direttamente da Damiano. “La band sta bene, lavoreremo su materiale nuovo, non cambierà nulla”, ha spiegato il cantante romano a margine degli Mtv Video Music Awards 2024 a New York. “Ho lavorato per molto tempo a un nuovo progetto – spiega Damiano David – e il 27 settembre sarà la data di uscita, quindi mi piacerebbe che tutti stessero collegati”. Il mistero, almeno per il momento, sembra essere risolto.