Ddl stupri, proteste dopo il via libera del Senato al nuovo testo (Il Fatto del giorno)

VideoDdl stupri, proteste dopo il via libera del Senato al nuovo testo (Il Fatto del giorno)di Sofia Silveri28 Gennaio 2026di Sofia Silveri28 Gennaio 2026 10A cura di Sofia SilveriFatto del giornoSofia Silveri post precedente Milano-Cortina 2026, Viminale: Ice “investigativo e non operativo” post successivo Puma diventa cinese, la nuova vita del brand indossato da Maradona e Bolt Ti potrebbe interessare Disastro ambientale a Niscemi, un’emergenza lunga due secoli (Il Fatto del Giorno) 28 Gennaio 2026 Milano, 28enne ucciso a Rogoredo. Poliziotto indagato per omicidio volontario (Il Fatto... 27 Gennaio 2026 Nuovo record per l’oro: superata la soglia dei 5000 dollari (Il Fatto... 26 Gennaio 2026 La morte di Alex Pretti scuote l’America. È scontro tra federali e... 26 Gennaio 2026 Il nuovo stadio della Roma a Pietralata si scontra con la storia 23 Gennaio 2026 Degrado olimpico, una discarica abusiva sotto il cavalcavia di Corso Francia 23 Gennaio 2026