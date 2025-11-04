NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 13:11 del 4 novembre 2025

HomeEsteri Morto Dick Cheney, fu vicepresidente di Bush e protagonista della guerra in Iraq
Esteri

Morto Dick Cheney
fu vicepresidente di Bush
A darne notizia la famiglia

Fu protagonista della guerra in Iraq

Definì Trump "codardo" e "pericoloso"

di Alessio Sebastiano Corsaro04 Novembre 2025
di Alessio Sebastiano Corsaro04 Novembre 2025
Dick Cheney

L'ex presidente degli Usa George W. Bush e il suo vicepresidente Dick Cheney | Foto Ansa

Come riportato dalla sua stessa famiglia, è morto all’età di 84 anni Dick Cheney, 46esimo vicepresidente degli Stati Uniti d’America. Tra i più potenti e influenti a ricoprire questo ruolo, Cheney ha servito dal 2001 al 2009 al fianco del presidente repubblicano George W. Bush, più volte accusato di essere stato eccessivamente condizionato dal suo vice, vivendo da protagonista l’attacco dell’11 settembre. L’ex numero due della Casa Bianca ha inoltre contribuito pesantemente a guidare il Paese nella seconda Guerra del Golfo, basandosi sulla presenza di armi di distruzioni di massa. Una presunzione rivelatasi in seguito falsa.

Nonostante la sua forza politica, negli ultimi anni Cheney è stato ostracizzato dal partito repubblicano, a causa delle ripetute critiche nei confronti dell’attuale presidente Usa Donald Trump, definito un “codardo” e “un pericolo per la repubblica”. A suffragare la rottura con i repubblicani, l’ultimo voto della vita dell’ex vicepresidente, dipinto nel controverso film di Adam McKay Vice, è andato proprio alla collega Kamala Harris. A lungo affetto da malattie cardiovascolari, Cheney era già sopravvissuto a diversi infarti, tanto da dover ricorrere a un trapianto di cuore, definito in un’intervista del 2014 come “il dono della vita stessa”.

Ti potrebbe interessare

New York al voto, Israele contro il candidato Mamdani: “È un pericolo...

04 Novembre 2025

Save the Children, 520 milioni di bambini vivono in zone di guerra:...

04 Novembre 2025

“Gli Usa puntano a un via libera Onu a una forza internazionale...

04 Novembre 2025

Venezuela sotto pressione, gli Usa schierano i marines a Porto Rico

03 Novembre 2025

Israele, autorizzò la diffusione video di torture su detenuti palestinesi: arrestata procuratrice...

03 Novembre 2025

Cieli ucraini sotto scudo Patriot. Trump chiude ai Tomahawk, Mosca avverte la...

03 Novembre 2025
Accessibility by WAH