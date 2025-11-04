NEW YORK – Il voto nella Grande Mela continua a generare polemiche. Il console generale di Israele a New York ed ex ministro del Likud Ofir Akunis attacca il principale candidato democratico a sindaco Zohran Mamdani nel giorno del voto. Mamdani rappresenta un “chiaro e immediato pericolo per la comunità ebraica a causa del suo sostegno alle manifestazioni pro-palestinesi in città”, afferma il console. Per Akunis, infatti, l’elezione di Mamdani rappresenterebbe una “minaccia chiara e immediata per le istituzioni ebraiche e le sinagoghe, la maggior parte delle quali sono sorvegliate dal Dipartimento di Polizia di New York”.

Si apre la grande sfida

Più di un milione di newyorkesi si recheranno oggi alle urne per eleggere il prossimo sindaco. I seggi elettorali nei cinque distretti apriranno alle ore 6 del mattino (ora locale) e saranno aperti fino alle 21. Gli elettori saranno chiamati a scegliere tra il candidato democratico di sinistra Zohran Mamdani, l’ex governatore Andrew Cuomo, che si candida come indipendente, e il candidato repubblicano Curtis Sliwa.

Per gli ultimi sondaggi Mamdani in testa

I primi risultati inizieranno ad essere diffusi nella notte italiana, pochi minuti dopo la chiusura dei seggi. Secondo l’ultima media dei sondaggi di RealClearPolitics, il candidato democratico Mamdani è in vantaggio significativo con il 46,1% delle preferenze. Mamdani distanzia Cuomo, fermo al 31,8% (con un margine di 14,3 punti), e il repubblicano Sliwa, che si attesta al 16,3% (con 29,8 punti di scarto). È importante notare, però, che gli ultimi sondaggi mostrano una certa volatilità: mentre un’altra rilevazione dava Cuomo a soli 4 punti da Mamdani, un sondaggio precedente attribuiva al democratico un vantaggio ben più ampio, pari a 26 punti.

L’affluenza è già da record: oltre 730.000 newyorkesi hanno espresso il loro voto anticipato, quasi il doppio rispetto alle primarie democratiche di giugno.