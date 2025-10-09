NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 13:00 del 9 ottobre 2025

HomeCronaca Dilexi te, prima esortazione di Leone XIV: “Impegno insufficiente per i poveri”
CronacaPrimo Piano

Vaticano, arriva il Dilexi Te
prima esortazione di Leone XIV
"Scarso impegno per i poveri"

Il Pontefice segue le orme di Francesco

A vecchie povertà se ne aggiungono nuove

di Giacomo Basile09 Ottobre 2025
di Giacomo Basile09 Ottobre 2025

Papa Leone XIV durante la messa | Foto di Ansa

CITTÀ DEL VATICANO – Papa Leone XIV continua il progetto del suo predecessore Francesco con l’Esortazione apostolica “Dilexi te”, la prima esortazione di Prevost. Il documento mette al centro tutte le povertà da quella economica a quella educativa, dai malati ai carcerati percorrendo tutte le categorie più fragili della società. Nella premessa il Pontefice si è detto “convinto che la scelta prioritaria per i poveri generi un rinnovamento straordinario sia nella Chiesa che nella società, quando siamo capaci di liberarci dall’autoreferenzialità e riusciamo ad ascoltare il loro grido”.

“A vecchie povertà se ne aggiungono di nuove”

Nel testo dell’esortazione Leone sottolinea le differenze tra le povertà e le divide tra morali, materiali e culturali. “L’impegno a favore dei poveri” rimane “insufficiente”, i criteri della politica sono “segnati da numerose disuguaglianze e, perciò, a vecchie povertà” se ne aggiungono “di nuove, talvolta più sottili e pericolose”, queste le parole del Pontefice.

Ti potrebbe interessare

Gaza, prima intesa Israele-Hamas. Crepe nel governo Netanyahu

09 Ottobre 2025

Il piano di pace di Donald Trump per Gaza. I punti e...

09 Ottobre 2025

Padre Faltas: “Su Gaza accordo storico. Ha vinto la pace e ora...

09 Ottobre 2025

Caso Almasri, no della Camera all’autorizzazione a procedere per Nordio, Piantedosi e...

09 Ottobre 2025

Cedu, l’Italia può togliere la seconda madre dal certificato nascita

09 Ottobre 2025

Gaza, l’Idf ferma la nuova Flotilla, 9 italiani a bordo. A Sharm...

08 Ottobre 2025
Accessibility by WAH