PAVIA – C’è la conferma. Il Dna sotto le unghie di Chiara Poggi è compatibile con quello della linea genetica maschile della famiglia Sempio. Un risultato che però non associa oltre ogni ragionevole dubbio la prova genetica ad Andrea Sempio. Secondo la genetista Denise Albani, le analisi non si possono riferire “a un esito di identificazione di un singolo soggetto”. Una certezza che non sembra si avrà mai, dato che il materiale genetico analizzato era troppo esiguo e danneggiato per avere risultati più certi.

Resta quindi un esito a metà che però non toglie i sospetti da Andrea Sempio, semmai li potrebbe allargare al resto della famiglia. Come divulgato in anteprima dal Tg1, nel testo del perito l’attenzione è ancora tutta sul 37enne.I risultati del Dna infatti associano in maniera “moderatamente forte” il materiale genetico ad Andrea Sempio. Il dubbio però è anche sulla “modalità di deposizione del materiale” sul corpo di Chiara Poggi.

Come si legge nella perizia, non è chiaro se il Dna sia stato trovato sotto o sopra le unghie della vittima, né tantomeno “da quale dito provengano”. Dettagli che potrebbero anche avallare l’ipotesi che il materiale sia entrato in contatto con Chiara “per contaminazione”. La nuova relazione di 90 pagine è arrivata ieri sul tavolo della gip, Daniela Garlaschelli ma non aggiunge nuovi dettagli. Infatti, la probabile corrispondenza con la linea genetica di Sempio era già stata appurata dagli esami effettuati in precedenza dal genetista Carlo Previderè e richiesti dalla Procura. I risultati anche se non sono prove abbastanza attendibili per incolpare Sempio allo stesso tempo “escludono ogni eventuale compatibilità del Dna con Alberto Stasi”.

La difesa di Sempio non si è ancora espressa sulla nuova perizia, ma già ieri il legale del 37enne, Armando Palmegiani non aveva espresso timori. “Noi ci prepariamo a tutto, ma al dato della biostatistica diamo importanza minore, in quanto il numero di campioni Y di maschi italiani inseriti nella banca dati utilizzata è di soli 5mila”, ha dichiarato. Non abbastanza, quindi per dare un risultato affidabile.