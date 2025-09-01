MILANO – A poche ore dal gong finale che chiuderà la sessione estiva di calciomercato, previsto alle 20:00, le squadre della serie A sono alla ricerca degli ultimi tasselli per puntellare le rose per la stagione. La Juventus ufficializza l’acquisto di Edon Zhegrova, l’esterno 26enne arriva dal Lilla. Dopo aver deciso di rinunciare all’operazione Kolo Muani, i bianconeri hanno chiuso anche per l’attaccante belga Lois Openda, che dal Lipsia passa alla Juventus per una trattativa che, in caso di riscatto, ammonterà a 40 milioni di euro. Il centravanti firmerà un contratto quinquennale da 4.2 milioni di euro a stagione e si legherà alla squadra guidata da Tudor fino al giugno del 2030. Ai saluti Nico Gonzalez: ufficiale il suo passaggio all’Atletico Madrid in prestito con diritto di riscatto, che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni. L’operazione è un pacchetto da 33 milioni di euro.

Il Milan si rinforza a centrocampo. Preso il pupillo di Max Allegri Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, dopo la rissa con il compagno di squadra Rowe che ha portato De Zerbi a spedire fuori rosa i due calciatori al Marsiglia, arriva per una cifra vicina ai 10 milioni di euro, bonus compresi. Per il giocatore un contratto di 4 anni. Ufficiale la cessione di Musah che va all’Atalanta in prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni. Ancora in piedi lo scambio con la Roma che riguarda gli attaccanti, con la punta dei giallorossi Artem Dovbyk che dovrebbe passare ai rossoneri e Santiago Gimenez che potrebbe andare alla corte di Gasperini. La squadra capitolina è ancora alla ricerca dell’esterno offensivo. Secondo le ultime indiscrezioni – fornite dall’esperto di Calciomercato Gianluca Di Marzio – i giallorossi sarebbero molto vicini a Tyrique George del Chelsea. L’alternativa rimane Benjamín Domínguez, classe 2003, in forza al Bologna. Chiusa definitivamente la possibilità di vedere Jadon Sancho nella capitale. L’esterno inglese si è trasferito in prestito all’Aston Villa per rimanere in Premier League e giocarsi un posto tra i titolari nella nazionale inglese.

In quota salvezza ci si muove per rinforzare le rose e arrivare il prima possibile alla soglia dei 40 punti. Il Parma pensa all’ingaggio di Lorenzo Insigne. L’esterno campione d’Europa è svincolato dopo aver terminato la sua esperienza in Canada al Toronto. La Cremonese sorprende e ufficializza l’acquisto di Jamie Vardy. L’attaccante inglese arriva per portare la giusta esperienza alla squadra lombarda e proseguire il suo fantastico avvio di stagione. Il Pisa si rinforza in difesa con Raul Albiol. Il calciatore spagnolo era svincolato.

La più grande novità di giornata è il passaggio ufficiale di Gigio Donnarumma dal Psg al Manchester City. Il portiere azzurro approda alla corte di Pep Guardiola dopo aver chiuso i rapporti con Luis Enrique e la società parigina. Operazione totale da quasi 40 milioni di euro, con il calciatore che firmerà un contratto di 5 anni da 10 milioni netti a stagione.