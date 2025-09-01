NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 13:15 del 1° settembre 2025

HomeCronaca Sciame sismico ai Campi Flegrei. Pappalardo (Ingv): “Oltre 100 le scosse registrate”
Cronaca

Sciame sismico ai Campi Flegrei. Pappalardo (Ingv): “Oltre 100 le scosse registrate”

di Antonio Fera01 Settembre 2025
di Antonio Fera01 Settembre 2025

Nuova scossa nei Campi Flegrei, immagine di repertorio | Foto Ansa

Oltre venti scosse di terremoto, tra cui una di magnitudo 4.0 e due di magnitudo 2.8. Prosegue dalla mezzanotte la nuova sequenza sismica in corso dal 31 agosto ai Campi Flegrei, in provincia di Napoli. In meno di 24 ore sono stati registrati due terremoti di magnitudo 3.3, su un totale di 17 scosse.

Il sindaco di Pozzuoli: “Al momento non risultano danni a persone o cose”

“Nella notte appena trascorsa la nostra città è stata interessata da una scossa di magnitudo 4.0 – scrive in un post su Facebook il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni – Al momento non risultano danni a persone o cose”. Il primo cittadino del comune flegreo, in continuo contatto con la società Eav (Ente Autonomo Volturno) per affrontare la questione dei trasporti pubblici, cerca di tranquillizzare la popolazione: “La situazione è sotto controllo e continueremo ad aggiornarvi con la massima trasparenza”.

Circolazione ferroviaria prima “sospesa” e poi “ripresa regolarmente” sulla Cumana e la Circumflegrea

A causa dello sciame sismico, il servizio ferroviario sulle linee Cumana e Circumflegrea era stato sospeso “per consentire le opportune verifiche alle infrastrutture”. A renderlo noto l’Eav, che gestisce il servizio ferroviario locale. “È stato istituito un servizio bus sostitutivo sulle linee Montesanto-Torregaveta e Montesanto-Licola e viceversa”, aggiunge la nota Eav. Circolazione ferroviaria poi ripresa regolarmente a partire dalle ore 10.15, dopo verifiche tecniche. Lo stesso sindaco Manzoni era sembrato polemico rispetto al tema trasporti: “Necessario individuare insieme una soluzione che garantisca la sicurezza dei cittadini senza paralizzare il diritto alla mobilità. A ogni scossa non possiamo permetterci una sospensione totale del servizio.”

Altra scossa di terremoto di magnitudo di 2.7 in mattinata

Un’altra scossa di terremoto con una magnitudo di 2.7 è stata avvertita alle 10.27 nell’area flegrea. L’epicentro è stato localizzato a una profondità di circa tre chilometri. Anche questa scossa, come quella della scorsa notte che è stata di una magnitudo maggiore, è stata avvertita dalla popolazione. Al momento non sono stati segnalati danni.

Pappalardo (Ingv): “Fenomeno legato alla deformazione del suolo”

“Lo sciame è iniziato ieri e al momento abbiamo registrato più di un centinaio di scosse”, dice all’Ansa Lucia Pappalardo, direttrice dell’Osservatorio Vesuviano dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. “Il meccanismo è sempre quello legato alla deformazione del suolo, che prosegue al ritmo di circa 15 millimetri al mese nel Rione Terra, dove il sollevamento ha raggiunge i valori massimi – aggiunge Pappalardo – dunque lo scenario è sempre quello a cui siamo ormai abituati”.

Ti potrebbe interessare

Orrore a Milano, giovane trascinata in un’area verde e violentata

01 Settembre 2025

Francia, Bayrou accusa l’Italia: “Fa dumping fiscale”. È polemica con Palazzo Chigi

01 Settembre 2025

Lumsanews saluta i lettori: è il momento degli stage

09 Maggio 2025

Dodici anni con Papa Francesco, le parole di un pontificato per i...

21 Aprile 2025

Cosa succede dopo la morte di Papa Francesco

21 Aprile 2025

Papa Francesco, lo storico Melloni: “Misericordia vera chiave del suo pontificato”

21 Aprile 2025
logo ansa
fondazione roma

ultimi articoli

Orrore a Milano, giovane trascinata in un’area verde e violentata
di Marco Bertolini 01 Settembre 2025
Sciame sismico ai Campi Flegrei. Pappalardo (Ingv): “Oltre 100 le scosse registrate”
di Antonio Fera 01 Settembre 2025
Donnarumma al City, Juventus con Openda. Rabiot-Milan: ore calde prima del gong
di Alessio Garzina 01 Settembre 2025

articoli piÙ letti

Politica e Camorra
Condanna per Cosentino
Sconterà 9 anni di carcere
di Giulia Turco 18 Novembre 2016
Ex Ilva, Urso “amministrazione straordinaria è vicina”
di Maddalena Lai 08 Febbraio 2024
Ryanair, l’Antitrust avvia un’istruttoria per abuso di posizione dominante
di Lorenzo Sivilli 20 Settembre 2023

ARTICOLI PIU' LETTI

Giovanni Spadolini, il premier che sconfisse la P2 senza mai gridare
di Roberto Abela28 Agosto 2025
Insetti robot e arnie smart: il futuro delle api passa per la ricerca europea
di Roberto Abela29 Agosto 2025
Mostra del Cinema di Venezia 2025, protagonisti di oggi
di Greta Giglio01 Settembre 2025

ARCHIVIO

LA NOSTRA REDAZIONE

Carlo Chianura
Direttore delle testate e dei laboratori
FacebookInstagramX-twitterYoutube
Fabio Zavattaro
Direttore scientifico

REDAZIONE

tel. 06 68 422 262
06 68 422 261
lumsanews@lumsa.it
SEGRETERIA MASTER
tel. 06 68 422 467
MASTER:BORSE DI STUDIO E STRUTTURA
Struttura didattica, corsi e stage del Master in Giornalismo della LUMSA
Premi giornalistici
Prodotti Editorali
@2024 – LUMSA NEWS Online Registrazione Tribunale di Roma n. 468/03 del 11/11/03
PRIVACY POLICY | COOKIE POLICY
@Designed & Developed by Bedig
Accessibility by WAH