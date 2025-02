ROMA – Un’indagine top secret su un altro caso di spionaggio e dossieraggio. Al centro delle indagini condotte dalla procura di Roma e coordinata dal procuratore aggiunto Stefano Pesci è la cosiddetta “squadra Fiore”. Si tratta di un’azienda clandestina di indagini private. Tra i componenti anche agenti di polizia nonché ex forze appartenenti alle agenzie di intelligence governative.

La struttura clandestina è parallela alla società Equalize di Milano, attualmente indagata con le medesime accuse di dossieraggio. È stato proprio Samuele Calamucci, l’hacker che lavorava per Equalize, attualmente indagato, a citare l’esistenza della squadra Fiore per la prima volta.

“Mancini è un componente doppio, l’ho chiamato doppio Mike. È un membro della Squadra Fiore, un traditore”, diceva Mancini in un’intercettazione. Secondo le indagini della Procura, Calamucci farebbe riferimento a Marco Mancini, ex agente dell’Aise, Agenzia d’informazioni e sicurezza esterna. Secondo il quotidiano “Domani” Mancini avrebbe tuttavia già smentito la sua appartenenza alla squadra Fiore.

Il registro degli indagati però non sembra ridursi. Sarebbero già cinque a essere iscritti nel registro degli indagati, tra cui un ex uomo dei Servizi segreti. Nel mirino delle indagini ci sarebbero proprio i servizi d’intelligence italiani. Sempre secondo il “Domani” infatti a giustificare l’indagine top secret della procura sarebbe la presenza tra gli indiziati di ex operatori provenienti sia dall’Aisi, l’Agenzia informazioni e sicurezza interna, sia dal Dis, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.

L’indagine in parallelo con quella di Milano tenta anche di ricostruire il pacchetto di clienti della società di investigazione clandestina. Il focus della Procura sarà verificare eventuali contatti tra la “Squadra Fiore” e i palazzi della politica.