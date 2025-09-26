COPENAGHEN – Cresce la tensione nei rapporti tra i Paesi Nato e la Russia. I caccia di Mosca avrebbero sorvolato i confini di Alaska e Lettonia, mentre la Danimarca ha chiuso ancora l’aeroporto di Aalborg. Sempre in Europa, in Olanda due giovani sono stati arrestati con l’accusa di spionaggio per conto del Cremlino. Una situazione delicata, che gli Stati Uniti monitorano con molta attenzione. Dal Pentagono, il segretario della Difesa Usa Pete Hegseth ha convocato una riunione urgente con generali e ammiragli, mentre Mosca minaccia: “Se un nostro aereo dovesse essere abbattuto sarebbe la guerra”.

Alta tensione sui cieli Nato

Ancora una volta, lo spazio aereo della Nato viene violato da aerei russi, che da giorni si spingono oltre i propri confini. La Lituania ha risposto alla provazione russa nei confronti della Lettonia, facendo decollare alcuni caccia dell’Alleanza. Coinvolti anche gli Stati Uniti, che hanno intercettato quattro jet di Mosca vicino l’Alaska. Ma non finisce qui. Anche la Svezia ha segnalato la presenza di droni vicino un’importante base della marina militare nel sud del Paese, mentre Copenaghen ha chiuso di nuovo lo spazio aereo dell’aeroporto di Aalborg dopo un nuovo allarme.

Gli Stati Uniti in allerta: convocata riunione d’emergenza

Mentre il presidente Donald Trump si dichiara “molto deluso da Putin”, il suo segretario della Difesa ha convocato per la prossima settimana centinaia di generali e ammiragli dell’esercito statunitense presso una base dei Marine Corps in Virginia. Secondo il Washington Post, si tratta di una direttiva insolita, inviata a tutti i vertici militari del mondo. Non si hanno certezze su quanto Trump fosse stato informato in anticipo da Hegseth. Non si sa neanche se il presidente parteciperà.

Russia: “Se abbattete i nostri jet, sarà la guerra”

Mosca continua a negare la responsabilità delle incursioni aeree, ma le dichiarazioni rilasciate dall’ambasciatore russo in Francia Alexey Meshkov sembrano alimentare la tensione: “Se la Nato abbattesse i jet russi che violano il suo spazio aereo, sarebbe guerra”. Meshkov segue la linea del Cremlino, accusando l’Occidente di aver ingannato la Russia in molte occasioni e sottolineando che “ci sono molti aerei della Nato che violano lo spazio aereo russo, succede abbastanza spesso. Dopodiché, non vengono abbattuti”.

In Olanda arrestate due giovani spie

La preoccupazione non arriva solo dai cieli. In Olanda la polizia ha arrestato due giovani diciassettenni accusati di svolgere operazioni di spionaggio a favore della Russia. Secondo la testimonianza rilasciata dal padre di uno dei due, il ragazzo era stato reclutato da un hacker filo-russo su Telegram, iniziando a intercettare dati nei pressi degli uffici di Europol, Eurojust e dell’ambasciata canadese all’Aia.

Le reazioni in Italia: per Tajani Putin non sembra volersi fermare

Mentre Mosca afferma che il conflitto con l’Ucraina continuerà, il ministro degli Esteri Antonio Tajani dichiara: “Dobbiamo tenere i nervi saldi. Io dico che bisogna lavorare per evitare mosse azzardate, che bisogna distinguere le provocazioni dagli attacchi, che si deve appunto ragionare senza perdere la testa. La Russia non vuole la pace, ma alla fine si dovrà rendere conto che tutto ciò porterà noi a indurire le sanzioni. Del resto mi pare che pure la pazienza americana si sia esaurita”. Rispetto ai tentativi russi di provocare una reazione da parte dell’Europa il ministro sottolinea: “Sono tentativi di testare le nostre reazioni. Non credo che Putin voglia la terza guerra mondiale. Credo invece che voglia rinforzare la sua posizione nell’area e cerca di vedere come reagisce l’Europa, come reagisce la Nato”.