NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 12:26 del 25 marzo 2026

HomeEsteri “Droni sconfinati da Mosca”: l’allarme di Estonia e Lettonia. Colpita una centrale
Esteri

Drone russo cade in Estonia
un altro in Lettonia
ma "sarebbe di Kiev"

Mosca attacca la regione di Odessa

Colpita Belgorod: la città è al buio

di Giacomo Basile25 Marzo 2026
di Giacomo Basile25 Marzo 2026
Drone

Un'immagine dei droni ucraini in uso nel conflitto | Foto Ansa

TALLIN – Alta tensione tra Russia e Repubbliche baltiche. Un drone, proveniente dallo spazio aereo di Mosca, si è schiantato contro la ciminiera di una centrale elettrica in Estonia e un altro è esploso in Lettonia. Ad affermarlo è il ministero della Difesa lettone, citato da Rbc.

L’ipotesi del drone ucraino

Secondo le fonti governative, nessun civile è rimasto ferito e non si sono registrati danni alle infrastrutture civili. “I sistemi di allarme rapido hanno registrato un suono simile a un’esplosione nella regione di Kraslava”, si legge nel comunicato del ministero. Come dichiarato dal primo ministro lettone Evika Silina “le indagini sono ancora in corso” ma sembrerebbe che il drone caduto appartenga all’esercito ucraino. Durante la notte, infatti, Kiev ha sferrato diversi attacchi, prendendo di mira il porto russo di Ust-Luga e i due Paesi baltici colpiti si trovano lungo una possibile traiettoria di volo. 

Raid incrociati sulle infrastrutture energetiche

Intanto il capo dell’amministrazione regionale di Odessa, Oleg Kipper, ha riferito che, a seguito di un attacco sferrato in serata da un drone russo nella parte meridionale della regione, un edificio residenziale è stato danneggiato. L’aviazione di Kiev, invece, ha colpito pesantemente le infrastrutture energetiche russe a Belgorod, come riportato dal governatore Vyacheslav Gladkov su Telegram. Sono state registrate interruzioni nella fornitura di elettricità, acqua e riscaldamento. L’entità più precisa dei danni sarà valutata nelle prossime ore.

Circa 150mila ucraini senza elettricità

Ma anche in Ucraina si registrano gravi guasti alla rete elettrica. Secondo quanto riportato da Ukrinform, circa 150.000 utenze a Chernihiv e nella regione sono rimaste senza luce. La compagnia elettrica ha sottolineato che i tecnici inizieranno i lavori di ripristino d’emergenza non appena la situazione di sicurezza lo consentirà.  

Ti potrebbe interessare

Iran, la mini-tregua di Trump: “5 giorni di stop a raid su...

23 Marzo 2026

New York, aereo contro mezzo dei vigili del fuoco: morti pilota e...

23 Marzo 2026

Iran, ucciso portavoce dei Pasdaran. Erdogan: “Dio possa distruggere Israele”

20 Marzo 2026

Ucraina, il veto di Orban blocca gli aiuti. Costa: “Nessuno può ricattare...

20 Marzo 2026

Dazi, primo via libera del Parlamento europeo alla ratifica dell’intesa Ue-Usa

19 Marzo 2026

Trump avverte Teheran: “Fermatevi o distruggeremo South Pars”. Usa pensa a invio...

19 Marzo 2026
Accessibility by WAH