ROMA – Nasce la prima edizione del Premio giornalistico Riccardo Bonacina, un’iniziativa promossa da Vita per valorizzare il giornalismo sociale e sostenere le nuove generazioni di narratori. Il concorso è dedicato a giovani under 30 e invita a cimentarsi con la scrittura di un articolo inedito capace di raccontare le periferie italiane e le loro trasformazioni. L’elaborato dovrà essere inviato entro e non oltre l’8 giugno agli uffici che collezionano le candidature.

Il premio raccoglie l’eredità culturale di Riccardo Bonacina, figura centrale del giornalismo sociale, e si propone di promuovere una narrazione capace di andare oltre la superficie dei fatti, per restituire complessità, storie e relazioni. Al centro dell’iniziativa c’è l’idea che la scrittura sia uno strumento di conoscenza, partecipazione e cambiamento sociale.

I partecipanti sono chiamati a raccontare le periferie non come luoghi marginali, ma come spazi vivi, attraversati da esperienze di rigenerazione urbana e sociale. L’obiettivo è dare voce a persone, comunità, associazioni e progetti che contribuiscono a trasformare i territori, restituendo senso e futuro a contesti spesso trascurati.

I tre migliori elaborati saranno premiati con la pubblicazione sulle piattaforme di Vita, offrendo ai vincitori un’importante opportunità di visibilità e crescita professionale. Il premio si configura così come un’occasione concreta per promuovere un giornalismo attento, indipendente e profondamente radicato nella realtà sociale.