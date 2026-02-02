ROMA – È morta Maria Rita Parsi, 78 anni, psicologa e psicoterapeuta sempre in prima linea nella tutela dei minori. Componente dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, membro del Comitato Onu sui diritti del fanciullo, ha pubblicato più di 100 libri di tipo scientifico, letterario e divulgativo.

Nata a Roma nel 1947, Parsi ha dedicato la sua intera esistenza allo studio e alla difesa dei diritti dei bambini. È stata, inoltre, fondatrice della Scuola italiana di Psicoanimazione, che ha promosso un approccio umanistico per lo sviluppo del potenziale umano. Nel 1992 fondò l’Associazione Onlus “Movimento per, con e dei bambini”, un centro di riferimento nella lotta ad abusi e maltrattamenti di bambini e adolescenti.

Fondamentale anche il suo impegno all’interno delle istituzioni. Dal 2021 era componente del ministero del Lavoro per il progetto Child Guarantee, iniziativa europea per contrastare povertà ed esclusione sociale di minori. La sua presenza in questi organismi, in particolare nel Comitato Onu, ha contribuito a plasmare politiche attente ai bisogni dei più piccoli e a promuovere standard di tutela elevati in Italia e a livello globale.