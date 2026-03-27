Publish or perish, quando la scienza diventa un gioco a punti

Il motore che muove le riviste predatorie è il profitto economico. I soldi vengono prima di tutto e a farne le spese è la ricerca scientifica. Il copione è sempre lo stesso: la newsletter delle riviste è la porta d’ingresso, le brochure promozionali compilate dagli editori, l’amo. È così che domanda e offerta si incontrano sulle “riviste spazzatura”.

Nel pacchetto, molti editori offrono anche la garanzia del rispetto degli standard tradizionali dell’editoria scientifica, ovviamente dietro compenso. Promessa, però, che viene puntualmente tradita. Il punto è che “studi imperfetti o deboli potrebbero essere presi sul serio e ciò non sarebbe colpa degli autori” sottolinea Bishop. Chi si dedica, invece, alla revisione di massa vede aumentare il proprio H index rispetto ad altri scienziati dello stesso settore.

Il primo a parlare di editoria predatoria è stato il bibliotecario americano Jeffrey Beall. Nella sua Beall’s List, sono segnalate diverse riviste open access fraudolente. Un elenco che a un primo sguardo sembra essere infinito: dall’India al Pakistan, dalla Gran Bretagna agli Stati Uniti. Anche in Italia il fenomeno è molto diffuso, ma è più facile che i ricercatori italiani pubblichino su giornali stranieri.