COMO – È morto all’età di 86 anni Michael Hartono, proprietario del Como – insieme al fratello Robert – nonché del gruppo indonesiano Djarum, colosso mondiale del tabacco. Noti anche per i loro interessi bancari, tramite Bca, e nel campo dell’elettronica, con Polytron, gli Hartono sono i più ricchi presidenti di una squadra di calcio italiana, titolari di un patrimonio di oltre 43 miliardi di dollari.

I due fratelli si sono visti poco sugli spalti dello stadio Giuseppe Senigallia di Como dal momento dell’acquisizione nel 2019. A prendere la scena è stato, fin da subito, Mirwan Suwarso, produttore cinematografico e presidente del club.

Un comunicato della società calcistica ha salutato con commozione il presidente che ha permesso al Como, in pochi anni, di competere con le grandi nella massima serie italiana. “La società Como 1907 è profondamente addolorata per la scomparsa di Michael Hartono. Il club esprime le più sincere condoglianze alla famiglia Hartono e a tutto il Djarum Group. Sotto la guida della famiglia, il club ha aperto un nuovo capitolo della sua storia, e per questo la società lo ricorda con gratitudine e rispetto”.