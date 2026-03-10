NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 12:29 del 10 marzo 2026

HomeCultura Febbraio 2026 tra i più caldi di sempre: gli allarmanti dati di Copernicus
Cultura

Febbraio 2026 tra i più caldi
mai registrati per Copernicus
Europa, quadro poco uniforme

Lo rivela il Servizio europeo sul clima

"Piogge estreme e forti inondazioni"

di Vincenzo Cimmino10 Marzo 2026
di Vincenzo Cimmino10 Marzo 2026
clima

Le conseguenze del cambiamento climatico | Foto Pixabay

ROMA – Ancora un record climatico. Quello appena trascorso è stato il quinto febbraio più caldo mai registrato. Lo rivelano i dati diffusi dal Servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus, implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine.

I dati di Copernicus

Le temperature globali del mese scorso sono state di 1,49°C superiori a quelle dell’era preindustriale, ovvero il periodo 1850-1900, prima che l’uso di combustibili fossili determinasse il cambiamento climatico. Temperature e precipitazioni hanno registrato ampie variazioni in Europa, con piogge estreme e inondazioni diffuse nella parte occidentale del continente.

Un quadro climatico poco uniforme

In Europa si è registrato un quadro climatico poco uniforme. La temperatura media sulla terraferma è stata tra le più fredde degli ultimi 14 anni, attestandosi a -0,07°C. Tuttavia, secondo il Copernicus climate change service, l’Europa occidentale, meridionale e sudorientale ha registrato temperature superiori alla media. Condizioni più fredde nella Russia nordoccidentale, nei Paesi Baltici, in Finlandia e nei vicini paesi scandinavi.

In Europa metà è umida e metà è secca

“Le condizioni umide e secche in tutto il continente – si legge nel rapporto di Copernicus – hanno mostrato un netto contrasto: gran parte dell’Europa occidentale e meridionale è stata più umida della media, mentre il resto del continente è stato più secco”. A livello globale sono state registrate temperature superiori alla media anche negli Stati Uniti, in Canada nordorientale, in Medio Oriente, in Asia centrale e in Antartide orientale.

Inverno boreale più caldo

Nel periodo dicembre 2025-febbraio 2026, l’inverno boreale è stato il più caldo mai registrato, con una temperatura media globale di 0,51°C sopra la media 1991-2020. Le temperature della superficie del mare hanno raggiunti valori molto elevati. La media globale è stata di 20,88°C, il secondo valore più alto mai registrato per febbraio, poco sotto il record del 2024.

Ti potrebbe interessare

Biennale di Venezia, Kiev chiede l’esclusione della Russia. Il caso degli italiani...

09 Marzo 2026

OpenAI, Sam Altman ammette: “Non possiamo dettare le condizioni al Pentagono”

06 Marzo 2026

Asburgo, Fondazione Roma porta nella Capitale decine di capolavori da Vienna

05 Marzo 2026

Roma, la guerra frena il turismo: perso il 20% delle prenotazioni

04 Marzo 2026

La Stampa, svolta epocale: Elkann cede il quotidiano del nonno Gianni Agnelli

04 Marzo 2026

La Gen Z riscopre l’iPod: il ritorno dell’ascolto senza streaming

03 Marzo 2026
Accessibility by WAH