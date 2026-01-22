BRUXELLES – Secondo l’avvocato generale della Corte di Giustizia, Dean Spielmann, si può adottare una decisione di rimpatrio di un cittadino di un Paese terzo che soggiorna illegalmente nell’Ue, anche se sta scontando una lunga pena detentiva. Ciò senza che lo Stato sia obbligato a concedergli un permesso di soggiorno temporaneo.

La causa nei Paesi Bassi

Il contesto è quello di una causa relativa a due cittadini di Paesi terzi, un azero e un afghano. Ai due era stato ordinato il rimpatrio nonostante l’impossibilità di eseguirlo immediatamente, per via di lunghe pene detentive nei Paesi Bassi. L’avvocato generale si è espresso nella causa, sollevata dal Consiglio di Stato dei Paesi Bassi. L’organo ha chiesto alla Corte di giustizia dell’Unione europea di chiarire il rapporto tra l’obbligo di adottare una decisione di rimpatrio, previsto dalla direttiva rimpatri, e l’impossibilità di eseguire l’allontanamento per un lungo periodo a causa della detenzione.

“Sì all’allontanamento, ma solo al termine della pena”

Secondo Spielmann, la decisione di rimpatrio può essere adottata anche in tali circostanze. Purché l’allontanamento avvenga solo al termine della pena e le autorità verifichino periodicamente se sussistano concrete prospettive di rimpatrio. La direttiva, invece, osta all’adozione di una decisione di rimpatrio quando una pena dell’ergastolo irriducibile elimina qualsiasi prospettiva di allontanamento, rendendolo di fatto impossibile. In ogni caso, sostiene l’avvocato generale, la normativa Ue non impone agli Stati membri di rilasciare un permesso di soggiorno a un cittadino di Paesi terzi che soggiorna illegalmente durante l’esecuzione della pena detentiva. Le conclusioni dell’avvocato non sono vincolanti, ma spesso anticipano l’orientamento della Corte.