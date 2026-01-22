La ciclabile di via Panama ancora nel caos

VideoVideo NotiziaLa ciclabile di via Panama ancora nel caosdi Enza Savarese22 Gennaio 2026di Enza Savarese22 Gennaio 2026 3Servizio di Clara Lacorte e Enza SavareseEnza Savarese post precedente Ucraina, Witkoff e Kushner da Putin per nuovi negoziati di pace post successivo “È possibile rimpatrio di irregolari anche se detenuti” Ti potrebbe interessare Russia-Ucraina, giorno chiave per i negoziati. Trump incontra Zelensky, Witkoff vola da... 22 Gennaio 2026 Groenlandia e dazi, questa sera il Consiglio europeo straordinario (Il Fatto del... 22 Gennaio 2026 Davos, è il giorno di Donald Trump. Groenlandia e Gaza al centro... 21 Gennaio 2026 Sicurezza, Meloni convoca un vertice. Il Dl approda al prossimo Cdm (Il... 20 Gennaio 2026 Lotta per l’Artico, Trump non molla: “L’Europa non farà troppa resistenza” 20 Gennaio 2026 Davos, al via il Forum economico. Presentato il rapporto Oxfam 19 Gennaio 2026