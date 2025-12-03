ROMA – Dopo settimane di dibattito e polemiche, la Camera ha approvato in prima lettura il ddl Valditara con 151 voti a favore e 113 contrari e 1 astenuto. Il tanto discusso provvedimento riguarda l’educazione sessuo-affettiva e il consenso informato a scuola. Per quanto riguarda scuole medie e superiori sarà richiesto il via libera dei genitori, mentre le attività in questione saranno escluse per la scuola dell’infanzia ed elementare.

FdI: “Non è una norma rivoluzionaria o oscurantista”

Festeggia la maggioranza e la deputata di Fratelli d’Italia, Grazia Di Maggio, ne approfitta per tirare una stoccata alle opposizioni, critiche sul consenso genitoriale: “L’unico oscurantismo è quello di chi considera la famiglia un problema da aggirare”, sottolinea l’onorevole in dichiarazione di voto sul ddl. “La norma che stiamo votando introduce” solo “un consenso informato chiaro”, ha aggiunto. “Non è rivoluzionaria e non è oscurantista”, ma introduce solo “corresponsabilità educativa”, ha aggiunto Di Maggio.

L’attacco di Fratoianni

Dure, invece, le opposizioni che tramite il deputato di Avs Nicola Fratoianni attaccano il ministro dell’Istruzione e del Merito. Questo provvedimento “puzza di integralismo e fondamentalismo, sarebbe degno di un manipolo di adepti di qualche setta esoterica. Ed è la fotografia di un’ ossessione: “l’ossessione del gender” ha detto Fratoianni in dichiarazione di voto.