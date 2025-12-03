NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 13:24 del 3 dicembre 2025

HomePolitica Educazione sessuale solo con il consenso dei genitori: ok della Camera al ddl. Le opposizioni contro Valditara
PoliticaPrimo Piano

Educazione sessuale solo con il consenso dei genitori: ok della Camera al ddl. Le opposizioni contro Valditara

di Giacomo Basile03 Dicembre 2025
di Giacomo Basile03 Dicembre 2025
educazione sessuale

Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione | Foto Ansa

ROMA – Dopo settimane di dibattito e polemiche, la Camera ha approvato in prima lettura il ddl Valditara con 151 voti a favore e 113 contrari e 1 astenuto. Il tanto discusso provvedimento riguarda l’educazione sessuo-affettiva e il consenso informato a scuola. Per quanto riguarda scuole medie e superiori sarà richiesto il via libera dei genitori, mentre le attività in questione saranno escluse per la scuola dell’infanzia ed elementare.

FdI: “Non è una norma rivoluzionaria o oscurantista”

Festeggia la maggioranza e la deputata di Fratelli d’Italia, Grazia Di Maggio, ne approfitta per tirare una stoccata alle opposizioni, critiche sul consenso genitoriale: “L’unico oscurantismo è quello di chi considera la famiglia un problema da aggirare”, sottolinea l’onorevole in dichiarazione di voto sul ddl. “La norma che stiamo votando introduce” solo “un consenso informato chiaro”, ha aggiunto. “Non è rivoluzionaria e non è oscurantista”, ma introduce solo “corresponsabilità educativa”, ha aggiunto Di Maggio.

L’attacco di Fratoianni

Dure, invece, le opposizioni che tramite il deputato di Avs Nicola Fratoianni attaccano il ministro dell’Istruzione e del Merito. Questo provvedimento “puzza di integralismo e fondamentalismo, sarebbe degno di un manipolo di adepti di qualche setta esoterica. Ed è la fotografia di un’ ossessione: “l’ossessione del gender” ha detto Fratoianni in dichiarazione di voto.

Ti potrebbe interessare

Ucraina, il tavolo di Mosca è un flop. Salta anche il vertice...

03 Dicembre 2025

Intesa Ue su divieto import di gas russo. Von der Leyen, “Momento...

03 Dicembre 2025

Ue, sospetta frode sui fondi per la formazione dei diplomatici. Mogherini e...

03 Dicembre 2025

Giornata internazionale della disabilità, il monito di Mattarella: “I pregiudizi sono una...

03 Dicembre 2025

Carceri, La Russa: “Indultino natalizio per i detenuti a cui manca poco...

03 Dicembre 2025

Manovra, verso accordo per contributo banche. Bce frena FdI su riserve auree...

03 Dicembre 2025
Accessibility by WAH