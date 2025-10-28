NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 13:58 del 28 ottobre 2025

HomeCultura Elon Musk, “Grokipedia” fa già discutere. L’alternativa di Wikipedia è generata con l’Ia
Cultura

Elon Musk lancia Grokipedia
l'alternativa di "Wikipedia"
creata interamente con l'Ia

Il sito è stato accusato di imparzialità

Presto uscirà una versione più potente

di Clara Lacorte28 Ottobre 2025
di Clara Lacorte28 Ottobre 2025
Musk Grokipedia

Elon Musk, patron di Tesla e SpaceX | Foto Ansa

WASHINGTON – Da oggi Wikipedia avrà una nuova concorrente: Grokipedia, l’enciclopedia online fondata da Elon Musk e l’azienda xAI. La nuova piattaforma, il cui contenuto è generato dall’intelligenza artificiale e dall’assistente Ia generativo Grok, è stata già accusata di parzialità ideologica da una parte dei repubblicani negli Stati Uniti. Da diversi anni il patron di Tesla e SpaceX critica regolarmente la concorrente. Nel 2024 l’aveva accusata di essere “controllata da attivisti di estrema sinistra” e aveva invitato a non fare più donazioni alla piattaforma.

Il lancio di Grokipedia

L’imprenditore sudafricano, circa una settimana fa, aveva deciso di rinviare di alcuni giorni il lancio di Grokipedia, annunciato alla fine di settembre. Una proroga giustificata dalla necessità di svolgere “un lavoro supplementare per eliminare la propaganda”. Poche ore dopo il lancio, la piattaforma di Musk contava già oltre 885 mila definizioni. La versione del sito è stata numerata “0.1” ma, in un messaggio pubblicato su X, il miliardario ha promesso l’arrivo imminente di una versione 1.0, “dieci volte migliore di Wikipedia”.

Il posizionamento politico di Grokipedia

Una pagina dedicata al suo fondatore mostra già l’orientamento di della nuova enciclopedia.
Nei primi paragrafi della sintesi, la piattaforma indica che il capo di Tesla e SpaceX ha “influenzato il dibattito” su diversi argomenti, il che gli è valso “critiche da parte dei media tradizionali che mostrano tendenze di sinistra nella loro copertura”. Per quanto riguarda il movimento per i diritti civili Black Lives Matter, Grokipedia riferisce che ha “mobilitato milioni di persone”. “Tuttavia, queste manifestazioni hanno provocato rivolte tra le più costose nella storia”, non menzionando come invece molte proteste si siano svolte in maniera pacifica.

Ti potrebbe interessare

Addio all’amico d’infanzia di Guccini che ispirò “Canzone per Piero”

27 Ottobre 2025

Eu Region Week, la coesione per il futuro di un’Europa competitiva e...

24 Ottobre 2025

L’Italia divora il suo verde: consumati 10mila metri quadrati di suolo ogni...

24 Ottobre 2025

Una mostra su Ken Shiro e Kojima tra gli ospiti. A Lucca...

22 Ottobre 2025

La Roma di Pasolini, mezzo secolo dopo Pasolini

22 Ottobre 2025

Trafugati in Italia e trovati a Bruxelles, tornano a Roma 283 reperti...

20 Ottobre 2025
Accessibility by WAH