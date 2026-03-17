NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 12:35 del 17 marzo 2026

HomeEconomia Energia, l’Ue propone revisione dell’Ets. Italia e altri otto Paesi preoccupati
Economia

Ets, l'Ue propone revisione
L'Italia con altri otto Paesi
"Siamo molto preoccupati"

Berlino: "È efficace e flessibile"

Von der Leyen: "Pronti ad accelerare"

di Sofia Silveri17 Marzo 2026
di Sofia Silveri17 Marzo 2026
ets

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen interviene durante un dibattito sul tema «EUCO e la situazione in Medio Oriente» al Parlamento europeo a Strasburgo, in Francia, l'11 marzo 2026 | Foto Ansa

BRUXELLES – L’Unione europea corre ai ripari e prepara uno scudo contro il caro bollette e la fiammata del petrolio. Il sistema Ets – Emission Trading System – resta al centro della strategia. “Stiamo accelerando il lavoro sulla prossima revisione per definire una traiettoria di decarbonizzazione più realistica oltre il 2030”. Questo il monito della presidente della Commissione Ursula von der Leyen nella lettera rivolta ai leader Ue in vista del vertice del 19 e 20 marzo.

La direzione politica è chiara: protezione per l’industria europea più esposta, più attenzione alla competitività e nessuna demolizione del quadro verde. In altre parole, aiuti più flessibili e aggiustamenti mirati, ma non una marcia indietro generale. Anche se, la Commissione, ammette la necessità di rendere più credibile e gestibile il percorso nei settori industriali sotto pressione.

Italia e altri otto Paesi Ue: “Preoccupati per l’Ets”

Dal canto loro, l’Italia e altri otto Paesi non ci stanno. A margine del Consiglio Ue Ambiente, in programma oggi – 17 marzo – a Bruxelles, si è tenuta una riunione di coordinamento tra Italia, Grecia, Croazia, Romania, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria, Austria e Polonia per trovare una linea comune sul quadro climatico post 2030. A quanto si apprende da fonti italiane, è emersa una “diffusa preoccupazione per l’incidenza dell’Ets, sia quello sulla produzione termoelettrica che quello sull’industria sulle economie” europee. La volontà, quindi, è quella di proporre “iniziative comuni” per affrontare il problema.

Berlino: “L’Ets è efficace e flessibile”

Nel frattempo, la Germania difende l’operato europeo. “L’Ets è efficace e flessibile, servono solo lievi modifiche”, dichiara il ministro tedesco dell’Ambiente Carsten Schneider.

Bruxelles vuole rafforzare la riserva di stabilità del mercato dell’Ets

Bruxelles, però, non sembra voler fare un passo indietro ed è pronta anche a presentare una proposta per rafforzare la riserva di stabilità del mercato dell’Ets, “affinché possa affrontare in modo più efficace l’eccessiva volatilità dei prezzi e mantenerli sotto controllo nel breve termine”.

Ti potrebbe interessare

Unicredit lancia ops su Commerzbank per superare il 30%

16 Marzo 2026

La crisi energetica spaventa l’Ue. Jorgensen: “Pronti a misure”. Gasolio ai massimi

16 Marzo 2026

Iran, petrolio sopra i 100 dollari. Gli Usa autorizzano l’acquisto di quello...

13 Marzo 2026

La guerra fa oscillare il petrolio. Aie: “Crisi più grande di sempre”

12 Marzo 2026

Iran, l’Europa cerca l’intesa sull’energia. È scontro sulle parole di von der...

11 Marzo 2026

Petrolio e gas in calo, balzo dei mercati. Il potere delle parole...

10 Marzo 2026
Accessibility by WAH