TORINO – La procura di Torino ha preparato la richiesta di rinvio a giudizio per John Elkann e per il commercialista Gianluca Ferrero nell’ambito dell’inchiesta sull’eredità di Gianni Agnelli. Il gip ha ordinato l’imputazione coatta al pm dopo aver parzialmente respinto l’archiviazione.

Nella richiesta del gip sono stati messi a punto due capi d’accusa relativi a presunti illeciti fiscali che il giudice, a differenza di quanto ipotizzato dalla procura, ha ritenuto non ascrivibili al reato di truffa. Ora il procedimento passerà all’udienza preliminare dove i pm se confermeranno l’impostazione iniziale dell’inchiesta potrebbero chiedere il non luogo a procedere.