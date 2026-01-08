NEWS ANSA

Politica

Eredità degli Agnelli
Il gip ordina imputazione
per John Elkann

Nella richiesta messi a punto

due illeciti fiscali

di Tommaso Di Caprio08 Gennaio 2026
John Elkann è il presidente di Stellantis, Ferrari S.p.A. e Fondazione Giovanni Agnelli | Foto Ansa

TORINO – La procura di Torino ha preparato la richiesta di rinvio a giudizio per John Elkann e per il commercialista Gianluca Ferrero nell’ambito dell’inchiesta sull’eredità di Gianni Agnelli. Il gip ha ordinato l’imputazione coatta al pm dopo aver parzialmente respinto l’archiviazione.

Nella richiesta del gip sono stati messi a punto due capi d’accusa relativi a presunti illeciti fiscali che il giudice, a differenza di quanto ipotizzato dalla procura, ha ritenuto non ascrivibili al reato di truffa. Ora il procedimento passerà all’udienza preliminare dove i pm se confermeranno l’impostazione iniziale dell’inchiesta potrebbero chiedere il non luogo a procedere.

