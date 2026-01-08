Maduro è caduto, ma il Chavismo resiste. Appello gli Usa: “Liberate il presidente venezuelano”

CARACAS – Mentre una parte dei venezuelani festeggia l’arresto del presidente Nicolás Maduro, migliaia di chavisti scendono nelle strade delle maggiori città per manifestare a favore della sua liberazione. Tra questi, anche membri dei consigli comunali e militanti del Partito Socialista Unito del Venezuela, che offrono sostegno alla presidente ad interim. Alla guida del Paese dal 5 gennaio 2026, Delcy Rodriguez deve ora gestire sia le pressioni esterne di Donald Trump che le tensioni interne. Lo stato di emergenza ha già portato a molti arresti arbitrari. Tra la popolazione si temono possibili repressioni da parte dei paramilitari del Collettivos pro-Maduro contro chi è considerato un traditore.