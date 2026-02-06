Esquilino, un quartire diviso da criminalità e accoglienza

VideoEsquilino, un quartire diviso da criminalità e accoglienzadi Giacomo Basile06 Febbraio 2026di Giacomo Basile06 Febbraio 2026 2Servizio di Giacomo Basile e Marco BertoliniGiacomo Basile post precedente L’Unione europea contro TikTok: “Crea dipendenza negli utenti” Ti potrebbe interessare Tg del 6 febbraio 2026 06 Febbraio 2026 Ucraina, nuovo round di colloqui negli Emirati (Il Fatto del giorno) 05 Febbraio 2026 L’accoglienza che divide, il quartiere Esquilino contro le strutture ricettive 05 Febbraio 2026 Sale la tensione tra Usa e Iran. Venerdì i negoziati in Oman... 04 Febbraio 2026 Stretta sicurezza, dal fermo preventivo alle polemiche delle opposizioni (Il Fatto del... 03 Febbraio 2026 Dopo gli scontri al corteo di Torino, oggi vertice di governo sulla... 03 Febbraio 2026