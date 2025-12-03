Ex Ilva, scatta lo sciopero a oltranza. I sindacati chiedono risposte al governo (Il Fatto del giorno)

VideoVideo NotiziaEx Ilva, scatta lo sciopero a oltranza. I sindacati chiedono risposte al governo (Il Fatto del giorno)di Chiara Di Benedetto03 Dicembre 2025di Chiara Di Benedetto03 Dicembre 2025 15A cura di Chiara Di BenedettoFatto del giornoChiara Di Benedetto post precedente Sfregio alla sinagoga, organizzatori corteo Pro Pal condannano il gesto post successivo Carceri, La Russa: “Indultino natalizio per i detenuti a cui manca poco per uscire” Ti potrebbe interessare Cooltra-Just Eat, stalli “privatizzati” a Roma 03 Dicembre 2025 Guerra in Ucraina, alta tensione tra Nato e Mosca. Chiusura della Bce... 02 Dicembre 2025 Braccio destro di Almasri consegnato alla Cpi. L’imbarazzo del governo Meloni (Il... 02 Dicembre 2025 Monopattini, a Roma giungla senza regole 01 Dicembre 2025 L’ombra della mafia cinese nella Capitale 01 Dicembre 2025 Colloqui Usa-Ucraina a Miami, l’accordo attraverso nuovi confini (Il Fatto del giorno) 01 Dicembre 2025