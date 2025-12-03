NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 13:24 del 3 dicembre 2025

HomeVideo Ex Ilva, scatta lo sciopero a oltranza. I sindacati chiedono risposte al governo (Il Fatto del giorno)
VideoVideo Notizia

Ex Ilva, scatta lo sciopero a oltranza. I sindacati chiedono risposte al governo (Il Fatto del giorno)

di Chiara Di Benedetto03 Dicembre 2025
di Chiara Di Benedetto03 Dicembre 2025

A cura di Chiara Di Benedetto

Ti potrebbe interessare

Cooltra-Just Eat, stalli “privatizzati” a Roma

03 Dicembre 2025

Guerra in Ucraina, alta tensione tra Nato e Mosca. Chiusura della Bce...

02 Dicembre 2025

Braccio destro di Almasri consegnato alla Cpi. L’imbarazzo del governo Meloni (Il...

02 Dicembre 2025

Monopattini, a Roma giungla senza regole

01 Dicembre 2025

L’ombra della mafia cinese nella Capitale

01 Dicembre 2025

Colloqui Usa-Ucraina a Miami, l’accordo attraverso nuovi confini (Il Fatto del giorno)

01 Dicembre 2025
Accessibility by WAH