LONDRA – Si alza il sipario sulla nuova stagione di Formula Uno. Stasera, 18 febbraio, verranno presentate a Londra le livree delle nuove monoposto. Intanto la nuova Ferrari mostra segnali positivi, con il nuovo pilota Lewis Hamilton sempre più italiano.

La presentazione delle nuove macchine

Per il 75esimo compleanno della regina del motorsport, la Formula Uno ha deciso di fare le cose in grande stile. Le dieci squadre che prenderanno parte alla prossima stagione presenteranno le proprie vetture sul palcoscenico della O2 Arena di Londra. A presenziare piloti, team principal e tanti ospiti, dalla band Take That al rapper Machine Gun Kelly, fino al compositore Brian Tyler. L’appuntamento con F175 è alle 21 italiane del 18 febbraio, per uno spettacolo di circa due ore. Ogni team avrà circa sette minuti. Sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming sul canale YouTube della federazione. L’ordine per entrare in scena segue quello della graduatoria costruttori del 2024 quindi i campioni della McLaren saranno gli ultimi a scoprire la propria macchina. L’evento, inedito per il Circus, sarà condotto dal comico britannico Jack Whitehall.

I dettagli della nuova Ferrari

La scuderia di Maranello svelerà solamente la nuova livrea, adattata alla vettura dello scorso anno. Lo farà stasera alle 23 di stasera. Il tono di rosso scelto per la nuova stagione sarà più intenso rispetto a quello delle ultime macchine. Le prime immagini della SF-25 verranno condivise sui social della Scuderia subito dopo l’evento di Londra. La nuova Ferrari scenderà in pista il 19 febbraio sul circuito di Fiorano. Le novità? Soprattutto sulle sospensioni. Anche per questo è stato ingaggiato Loic Serra, ex direttore e responsabile delle prestazioni alla Mercedes dal 2019 al 2023. L’obbiettivo è eliminare la difficoltà – emersa soprattutto nelle qualifiche – nel portare rapidamente in temperatura gli pneumatici. I dati emersi sono incoraggianti: sembra che i test al simulatore raccontino di un incremento di prestazione di circa quattro decimi di secondo. C’è ancora tempo per pensare alle gare, ma sicuramente lo stile di guida di Sir Lewis Hamilton, simile a quello del compagno Charles Leclerc, pare abbia agevolato lo sviluppo. Appuntamento in Bahrain per i test pre-stagionali tra il 26 e il 28 febbraio: lì si saprà di più sul funzionamento della nuova Ferrari.

Hamilton ha preso casa a Milano

Stasera Hamilton sarà il pilota più atteso allo show voluto da Liberty Media per presentare il nuovo Mondiale. Il matrimonio rosso procede a gonfie vele e il sette volte campione del mondo – dopo aver soggiornato a Floriano – ha preso casa nella zona di Porta Nuova a Milano.

Sta studiando l’italiano, il suo team di 12 collaboratori sta sempre più diventando di casa a Maranello e la Scuderia sta imparando a conoscerlo, con tutte le attenzioni che ne conseguono. Sarà una stagione diversa – l’ultima con l’effetto suolo, quindi i valori tecnici dei team si dovrebbero avvicinare – e soprattutto lunga. Ad altissima velocità.