ROMA – I genitori della famiglia nel bosco arrivano oggi, martedì 25 marzo, a Palazzo Madama. Ad attenderli alle 12.30 il presidente del Senato in persona, Ignazio La Russa. La seconda carica dello Stato accoglierà Nathan Trevallion e Catherine Birmingham a un mese dall’udienza che deciderà il loro eventuale ricongiungimento con i figli.

Al momento i tre minori restano ospiti della casa famiglia a Vasto dopo che lo scorso 20 aprile il Tribunale per i Minorenni dell’Aquila aveva sospeso la responsabilità genitoriale ad entrambi. Ora la coppia sembra essere molto più propensa ad accogliere le istanze del Tribunale. “Non voglio più litigare con nessuno, sto dicendo sì a tutte le richieste”, ha dichiarato la mamma, che oggi consegnerà a La Russa una lettera in cui racconta la situazione familiare.

La coppia ha acconsentito a risiedere nell’appartamento in frazione Fonte La Casa, messo a disposizione del Comune di Palmoli per la vicinanza dall’istituto scolastico dove studieranno i figli.

Non sono bastate le critiche dall’opposizione all’appuntamento in programma per oggi al Senato. La Russa non ha sentito ragioni: “Vedrò i genitori degli sfortunati bambini della vicenda del bosco con buona pace delle polemiche inutili”, aveva sottolineato già la scorsa settimana.