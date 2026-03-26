MILANO – Segnale negativo per l’economia italiana. A marzo l’indice di fiducia dei consumatori rilevato dall’Istat scende a 92,6 punti dai 97,4 di febbraio, con una perdita di quasi cinque punti. Il dato interrompe la fase di crescita registrata nei primi mesi dell’anno e riporta l’indicatore su livelli più bassi, evidenziando un clima di maggiore cautela tra le famiglie.

Peggiorano le aspettative sull’economia

A pesare è soprattutto il netto deterioramento delle aspettative sulla situazione economica del Paese. Il calo più evidente riguarda il giudizio sull’andamento dell’economia generale, che registra una forte flessione, così come peggiorano in modo netto anche le aspettative per il futuro. Più limitato, invece, il peggioramento legato alla situazione personale delle famiglie e alla percezione delle condizioni attuali. Nel complesso, il dato evidenzia un aumento della sfiducia, soprattutto in relazione a ciò che potrebbe accadere nei prossimi mesi.

Imprese stabili, ma senza slancio

Resta invece sostanzialmente stabile la fiducia delle imprese, che registra una lieve flessione da 97,4 a 97,3. Un dato che segnala la tenuta del sistema produttivo, ma che allo stesso tempo non evidenzia segnali di ripresa, in un contesto economico caratterizzato da crescita moderata e consumi ancora deboli.

Borse europee in calo

Il clima di incertezza si riflette anche sui mercati finanziari. Le principali Borse europee aprono in territorio negativo, condizionate dai timori legati all’evoluzione del conflitto in Medio Oriente. A Milano l’indice Ftse Mib cede lo 0,7%, mentre Francoforte perde lo 0,94, Londra lo 0,7 e Parigi lo 0,65.

Piazza Affari tra vendite e rialzi

A Piazza Affari prevalgono le vendite, con ribassi diffusi tra industria e banche. In calo titoli come Stellantis, Prysmian e Mediolanum, mentre il comparto bancario registra flessioni con Unicredit, Intesa Sanpaolo e Monte dei Paschi di Siena. In controtendenza Eni, sostenuta dal rialzo del prezzo del petrolio, e Ferrari, tra i pochi titoli in positivo in avvio di seduta.