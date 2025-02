ROMA – Chi non ha pagato o ha pagato una rata in ritardo della rottamazione quater non ha di che preoccuparsi. La soluzione in grado di sbloccare l’iter del decreto Milleproroghe arriva in tarda serata, dopo il Consiglio federale del Carroccio convocato a Montecitorio dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini per discutere, tra le altre cose, proprio di pace fiscale.

Salta la proroga del concordato biennale

L’emendamento che riapre la rottamazione quater è stato approvato dalla commissione Affari costituzionali del Senato. Il provvedimento è pensato per chi, non avendo pagato o avendo pagato in ritardo una rata, è decaduto dal beneficio. Come previsto dall’accordo di massima raggiunto in commissione, l’emendamento non contiene, invece, la proroga del concordato biennale, che era invece contenuta nella proposta poi ritirata dai relatori.

Le condizioni per essere riammessi

Il provvedimento prevede la riammissione dei contribuenti che avevano già aderito alla rottamazione ma le cui richieste erano decadute al 31 dicembre 2024. Per rientrare nel perimetro disegnato dalla norma, occorrerà presentare una nuova dichiarazione di riammissione entro il 30 aprile. Il pagamento delle somme, sulle quali sono dovuti gli interessi al tasso del 2% annuo dal 1 novembre 2023, potrà essere effettuato in due modi. Il contribuente potrà versare le somme dovute al Fisco in un’unica soluzione entro il 31 luglio, oppure in dieci rate consecutive della stessa cifra, di cui le prime due il 31 luglio e il 30 novembre. Le altre rate potranno essere saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre del 2026 e del 2027.

Dopo la quater, si comincia già a parlare della quinquies

Prorogata la quater, si comincia già a parlare della quinquies, chiesta a gran voce dalla Lega. Ieri, dopo giorni di silenzio, è arrivato il “non smentisco” del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. La risposta a chi gli chiedeva se fosse d’accordo con la proposta del suo partito sull’ipotesi di una nuova rottamazione delle cartelle è interpretata da Salvini come un passo in avanti.

Tajani: “Dare un segnale al ceto medio con la riduzione dell’Irpef”

Rispetto alla rottamazione, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha detto di essere d’accordo “sul principio” della norma, ma ha anche ribadito che per Forza Italia “la priorità è dare un segnale al ceto medio con la riduzione strutturale dell’Irpef”.