Flotilla, l’Italia in piazza. La replica di Bonelli e Fratoianni (Avs) a Giorgia Meloni

VideoVideo NotiziaFlotilla, l’Italia in piazza. La replica di Bonelli e Fratoianni (Avs) a Giorgia Melonidi Sofia Landi03 Ottobre 2025di Sofia Landi03 Ottobre 2025 2A cura di Sofia Landi Sofia Landi post precedente Violenza in corsia, raddoppiano le aggressioni ai sanitari Ti potrebbe interessare Violenza in corsia, raddoppiano le aggressioni ai sanitari 03 Ottobre 2025 Tg del 3 ottobre 2025 03 Ottobre 2025 In Parlamento due mozioni su Gaza, l’Italia verso lo sciopero generale 02 Ottobre 2025 Caroaffitti e grande distribuzione, la crisi delle botteghe romane 02 Ottobre 2025 La Flotilla verso Gaza, cresce l’allerta droni israeliani (Il Fatto del giorno) 01 Ottobre 2025 Le barriere architettoniche nelle scuole romane 01 Ottobre 2025