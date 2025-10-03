ROMA – Sono stati liberati i quattro parlamentari italiani che facevano parte dell’equipaggio della Global Sumud Flotilla: stanno già tornando in Italia. “Sono già stati espulsi quattro cittadini italiani. Gli altri sono in fase di espulsione”, ha postato su X il ministro degli Esteri israeliano Katz. Si tratta del senatore Marco Croatti (M5s), le eurodeputate Annalisa Corrado (Pd) e Benedetta Scuderi (Europa Verde) e il deputato Arturo Scotto (Pd).

“Sono in partenza dall’aeroporto Ben Gurion”, ha detto il ministro degli Esteri Tajani riferendosi ai parlamentari. Ha poi aggiunto di aver “parlato con loro” e che “stanno bene”. A margine di un evento al Maxxi, il titolare della Farnesina ha dichiaratoche è stata chiesta a Israele “la scarcerazione di tutti” gli attivisti, che potrebbero rientrare nel fine settimana.

Intanto, è polemica per le parole dei partiti estremisti israeliani, con Angelo Bonelli (Avs) che attacca il ministro per la Sicurezza interna israeliano Ben Gvir per averdefinito gli attivisti “terroristi”. Nelle maggiori città italiane migliaia di cittadini sono scesi in piazza per protestare contro le azioni di Israele, in concomitanza con lo sciopero generale indetto dalla Cgil per la giornata di oggi.

Mentre sul campo, la guerra a Gaza non si ferma. Hamas non ha ancoraaccettato il piano di pace proposto dal presidente americano Donald Trump e sottoscritto dal premier israeliano Bibi Netanyahu. La Casa Bianca aveva fissato un ultimatum per la giornata di ieri (2 ottobre), ma il gruppo islamista che controlla Gaza hachiesto più tempo per studiare la proposta.

Dal canto suo, l’Onu ribadisce che non esiste luogo sicuro per i palestinesi a cui è stato ordinato di lasciare Gaza City. “L’dea di una zona sicura è una farsa”, ha dichiarato il portavoce dell’Unicef James Elder da Ginevra. “Le scuole, che erano state designate come rifugi temporanei, vengono regolarmente ridotte in macerie”, ha continuato. “Le tende vengono regolarmente avvolte dal fuoco degli attacchi aerei”.