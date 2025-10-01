NEWS ANSA

Politica

Flotilla verso Gaza, Scotto:
"Nottata di massima allerta
Siamo in una zona di rischio"

Arturo Scotto, deputato del Pd

"Attivisti sono costruttori di pace"

di Leonardo Macciocca01 Ottobre 2025
Scotto, deputato dem | Foto Ansa

ROMA – Nella notte tra martedì 30 settembre e mercoledì 1 ottobre diverse barche della Global Sumud Flotilla sono state avvicinate da alcune imbarcazioni non identificate. A bordo c’era anche Arturo Scotto, deputato del Pd. La sua testimonianza a Lumsanews. 

Come avete passato la notte? 

“È stata una nottata di massima allerta perché dopo le 2.00 la fregata militare italiana ha deciso di non seguire più la Flottilla, quindi siamo entrati in una cosiddetta zona di rischio. Sappiamo che alcune imbarcazioni sono state avvicinate, ma non abbordate. Hanno seguito tutti i protocolli di sicurezza e siamo qui in attesa di una possibile intercettazione da parte della marina militare israeliana.”

Qual è il protocollo in caso di abbordaggio? 

“Il protocollo è ovviamente non violento e saremo nel massimo della legalità. Chiaramente è un abbordaggio illegale, questo vorrei che emergesse con grande chiarezza. Nel momento in cui Israele dovesse abbordare queste imbarcazioni, prenderne possesso e fermare gli attivisti compirebbe, secondo la Convenzione di Ginevra, un atto di pirateria.”

L’Idf sostiene di aver trovato a Gaza file che legherebbero la Flotilla ad Hamas. È così?  

“Sono mesi che lo dicono. Quello che io so è che qui ci sono ragazze e ragazzi, attivisti, giovani, che hanno fatto un lavoro straordinario, che hanno accompagnato con queste navi un grande sogno, quello di portare aiuti umanitari a una popolazione stremata. Credo che loro siano costruttori di pace, non amici dei terroristi.”

