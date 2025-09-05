NEWS ANSA

Ferrari cerca riscatto a Monza
il tracciato può favorire
Omaggio a Lauda con livrea

Prove libere alle 13.30 e alle 17.30

McLaren favorita con Norris e Piastri

di Alessio Garzina05 Settembre 2025
Formula 1 Ferrari

La Ferrari di Charles Leclerc in azione durante le prove libere al circuito di Melbourne, Australia, 14 marzo 2025| Foto Ansa

MONZA – La Formula 1 torna a Monza, nel tempio della velocità, per quello che sarà uno dei weekend più caldi e attesi della stagione in corso. Torna il Gran Premio d’Italia, che segna il sedicesimo appuntamento del campionato mondiale. Il cavallino ha bisogno di cambiare marcia e ottenere un buon risultato, dopo le troppe delusioni accumulate quest’anno. 

Durante la giornata di oggi, venerdì 5 settembre, sono previste due sessioni di prove libere: alle 13.30 la Fp1 e a seguire, alle 17.00, la Fp2. Il team di Maranello dovrà subito essere in grado di trovare le giuste soluzioni per ottenere un buon posizionamento, anche se la strada è in salita, con le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri nettamente favorite. Il tracciato, però, potrebbe essere un alleato con le sue caratteristiche tecniche che potrebbero favorire le ambizioni della SF-25. Attenzione anche a Andrea Kimi Antonelli, che potrebbe essere la sorpresa sulla sua Mercedes.

Ferrari e l’omaggio a Niki Lauda a 50 anni dal trionfo con la 312t

Livrea speciale per la SF-25, ispirata alla 312T, e divise che rimandano al 1975. È l’omaggio che la Ferrari ha dedicato a Niki Lauda, in occasione del 50esimo anniversario della storica vittoria al mondiale del pilota austriaco. Al centro dell’attenzione anche i tifosi, pronti ad abbracciare il due volte vincitore del GP d’Italia Charles Leclerc e a sostenere Lewis Hamilton per la prima volta in rosso all’Autodromo Nazionale. 

