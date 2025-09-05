NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 21:51 del 5 settembre 2025

HomeVideoTG Tg del 5 Settembre 2025
TGVideo

Tg del 5 Settembre 2025

di Valerio Francesco Silenzi05 Settembre 2025
di Valerio Francesco Silenzi05 Settembre 2025

Coordinamento: Giacomo Basile

Conduzione Valerio Francesco Silenzi

Ticker: Clara Lacorte e Flavia Falduto

Digiwall: Greta Giglio

Collegamento: Leonardo Macciocca

In redazione: Filippo Saggioro Marco Bertolini Antonio Fera Alessi Garzina Pietro Bazzicalupi Alessio Corsaro Sofia Silveri Sofia Landi

Ti potrebbe interessare

L’offerta dei volenterosi per Kiev. Macron: “Pace robusta e duratura” (Il Fatto...

04 Settembre 2025

Il messaggio di Xi all’Occidente: “Il mondo scelga tra pace e guerra”...

03 Settembre 2025

L’India si smarca dagli Usa, la sfida di una “nuova governance globale”...

02 Settembre 2025

Global Sumud Flotilla verso Gaza, Israele: “Verranno trattati come terroristi”

01 Settembre 2025

Tg del 28 marzo 2025

11 Aprile 2025

La settimana del podcast, a Roma l’iniziativa sull’informazione che convince i giovani

27 Marzo 2025
Accessibility by WAH