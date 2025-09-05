Tg del 5 Settembre 2025

TGVideoTg del 5 Settembre 2025di Valerio Francesco Silenzi05 Settembre 2025di Valerio Francesco Silenzi05 Settembre 2025 1Coordinamento: Giacomo BasileConduzione Valerio Francesco SilenziTicker: Clara Lacorte e Flavia Falduto Digiwall: Greta GiglioCollegamento: Leonardo MaccioccaIn redazione: Filippo Saggioro Marco Bertolini Antonio Fera Alessi Garzina Pietro Bazzicalupi Alessio Corsaro Sofia Silveri Sofia LandiValerio Francesco Silenzi post precedente Formula1 a Monza: Ferrari in cerca di riscatto nel segno di Lauda Ti potrebbe interessare L’offerta dei volenterosi per Kiev. Macron: “Pace robusta e duratura” (Il Fatto... 04 Settembre 2025 Il messaggio di Xi all’Occidente: “Il mondo scelga tra pace e guerra”... 03 Settembre 2025 L’India si smarca dagli Usa, la sfida di una “nuova governance globale”... 02 Settembre 2025 Global Sumud Flotilla verso Gaza, Israele: “Verranno trattati come terroristi” 01 Settembre 2025 Tg del 28 marzo 2025 11 Aprile 2025 La settimana del podcast, a Roma l’iniziativa sull’informazione che convince i giovani 27 Marzo 2025