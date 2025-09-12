NEWS ANSA

Politica

Foto di Kirk a testa in giù, l’ira di Meloni: “Sedicenti antifascisti. Non ci intimidite”

di Pietro Bazzicalupi12 Settembre 2025
Giorgia Meloni

Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio | Foto Ansa

ROMA – “Questi sono i sedicenti antifascisti. Questo è il clima, ormai, anche in Italia. Nessuno dirà nulla, e allora lo faccio io. Non ci facciamo intimidire”. Queste le parole della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che nella serata di giovedì 11 settembre 2025 ha commentato attraverso i propri profili social un post dei movimenti studenteschi di Osa e Cambiare Rotta, dove veniva raffigurata l’immagine della testa di Charlie Kirk, l’attivista di destra ucciso negli Usa, a testa in giù. La foto era accompagnata dalla scritta “-1” e “A buon intenditor poche parole Oggi è un giorno meno buio”.

L’omicidio di Kirk scuote l’Europa e infiamma il dibattito politico. Oltre all’episodio social in Italia, a Strasburgo si è registrata tensione all’Eurocamera per il rifiuto di osservare il minuto di silenzio in suo onore, con proteste da parte di Ecr e Lega. Matteo Salvini parla di “pessimo segnale”, mentre il primo ministro ungherese, Viktor Orban, e Santiago Abascal, presidente del partito politico di estrema destra spagnolo Vox, accusano la sinistra di diffondere odio e “mania omicida”.

