Primo Piano Djokovic "il traditore" rompe con la sua Serbia e si trasferisce in Grecia
Primo PianoSport

Djokovic "il traditore"
rompe con il governo serbo
e si trasferisce in Grecia

L'indiscrezione riportata dal Daily Mail

Media serbi: "È persona non gradita"

di Sofia Silveri12 Settembre 2025
djokovic

Novak Djokovic reagisce contro Carlos Alcaraz durante le semifinali del singolare maschile agli US Open 2025 | Foto Ansa

ATENE – Novak Djokovic dice addio alla “sua” Serbia. L’ex numero uno al mondo del tennis è pronto per iniziare una nuova vita in Grecia. Il motivo? La crescente tensione con il governo del suo Paese. Alcuni media vicini al presidente Aleksandar Vučić riportano che ormai Djokovic viene considerata una “persona non gradita”. Le minacce sono iniziate dopo il sostegno mostrato agli studenti che hanno accusato il sistema serbo di corruzione e hanno chiesto un cambiamento politico. Da quel momento forti critiche sono state lanciate proprio dai media fedeli al presidente, ma Nole non si è tirato indietro.

Djokovic agli studenti: “Sono con voi”

Aveva dedicato una vittoria agli Australian Open proprio a uno studente ferito durante le manifestazioni. Poi si era mostrato a una partita di basket a Belgrado con una felpa con la scritta “Gli studenti sono campioni”. I tabloid serbi risposero etichettandolo come “falso patriota” e accusandolo di sostenere la cosiddetta “rivoluzione colorata”. E poi ancora sui social aveva scritto: “La Serbia ha un potenziale enorme e la sua gioventù istruita è la sua più grande forza. Ciò di cui abbiamo tutti bisogno è comprensione e rispetto. Con voi, Novak”.

Un legame rotto

Una decisione che sarà costata cara al campione. Infatti, non è mai stato un segreto il legame viscerale tra Novak e il suo Paese, basti pensare al bacio sulla bandiera serba dopo l’oro olimpico di Parigi 2024, ma qualcosa si è rotto e ci vorrà tanto tempo per aggiustarlo. “Il traditore”, così lo chiamano ora.

Secondo il Daily Mail – primo fra i media a riportare la notizia – sembrerebbe che il numero 4 del ranking abbia già compiuto azioni che confermano il trasferimento. Avrebbe già iscritto i due figli maggiori, Stefan e Tara, in una scuola della capitale e sarebbe stato avvistato mentre si allenava in un tennis club ateniese. Insomma, una nuova vita per Djokovic e famiglia. Ad Atene, lontani dall’amata Serbia, il cui governo sembra avere deluso non solo il campione ma anche – e soprattutto – l’uomo.

