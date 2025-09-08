PARIGI – È il giorno della verità per il primo ministro francese François Bayrou. Oggi affronterà i deputati in Assemblée Nationale dopo aver chiesto la fiducia sulla sua politica generale in vista di una finanziaria difficile, con 44 miliardi di euro di tagli. L’esito della votazione sembra essere ormai scontato: con tutta probabilità, infatti, sia la sinistra che l’estrema destra – i principali partiti di opposizione – voteranno no. Il presidente Emmanuel Macron, che lo aveva nominato meno di nove mesi fa, sta già lavorando dietro le quinte per trovare un successore.

Attualmente il parlamento francese rimane diviso in tre parti: estrema destra, centro e sinistra. Tuttavia nessuno dei tre schieramenti ha abbastanza voti per avere la maggioranza assoluta che gli permetterebbe di governare. Bayrou, che ha dato il via a sorpresa a questo voto di fiducia come atto disperato per cercare di affrontare l’imminente crisi del debito del Paese, si presenterà alle 15 in Assemblée Nationale per il suo discorso di politica generale, che durerà circa un’ora e mezzo. Seguiranno le dichiarazioni dei partiti, quindi ci sarà una breve sospensione, seguita dal voto fra le 19 e le 20.