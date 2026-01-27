NEWS ANSA

Cultura

Francia, basta social network
ai minori di 15 anni
il ddl passa in Parlamento

Plauso del presidente Emmanuel Macron

"Blocco operativo dal primo settembre"

di Vincenzo Cimmino27 Gennaio 2026
Macron Ucraina Europa

Emmanuel Macron, presidente della Repubblica francese dal 2017 | Foto Ansa

PARIGI – Niente social network ai minori di 15 anni. È il disegno di legge passato oggi alla camera bassa del Parlamento francese per tutelare la salute dei più giovani. Sostenuto dal governo e approvato dall’Assemblea nazionale con 130 voti a favore e 21 contrati, il ddl passerà ora all’esame del Senato. Se adottato, la Francia sarebbe il primo paese europeo a imporre un limite simile di età per l’accesso ai social. Per il presidente Emmanuel Macron la misura è una delle priorità, e ha definito il voto come un “passo importante”.

“Blocco operativo dei social dal primo settembre”

”Vietare i social network agli under 15″, ha dichiarato l’inquilino dell’Eliseo, “è ciò che consigliano gli studiosi e che chiedono massicciamente i francesi. Dopo un lavoro fruttuoso con il governo, l’Assemblea Nazionale ha detto sì. È una tappa maggiore. Spetta ora al Senato proseguire questo lavoro costruttivo. Affinché questo divieto sia effettivo già dal prossimo settembre, ho chiesto al governo di attivare la procedura accelerata. Perché il cervello dei nostri bambini non è in vendita. Né alle piattaforme americane, né alle reti cinesi. Perché i loro sogni non possono essere dettati dagli algoritmi. Dal primo settembre, i nostri bambini e adolescenti saranno finalmente protetti. Veglierò affinché sia così”.

