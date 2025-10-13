Gaza, dopo la liberazione degli ostaggi i grandi del mondo firmano l’accordo (Il Fatto del Giorno)

VideoGaza, dopo la liberazione degli ostaggi i grandi del mondo firmano l’accordo (Il Fatto del Giorno)di Roberto Abela13 Ottobre 2025di Roberto Abela13 Ottobre 2025 12A cura di Roberto AbelaFatto del giornoRoberto Abela post precedente Nobel per l’economia, premiati Aghion, Howitt e Mokyr per gli studi su crescita e innovazione Ti potrebbe interessare Tg del 10 ottobre 2025 10 Ottobre 2025 Tevere tra degrado e rinascita: il nuovo piano del Comune 10 Ottobre 2025 Occupazioni abusive, i dubbi sulla stretta del governo 09 Ottobre 2025 Gaza, primo accordo per la pace. Ma il governo israeliano si spacca... 09 Ottobre 2025 Ztl fascia verde, il Comune di Roma ci ripensa 09 Ottobre 2025 Strade killer, un’altra tragedia a Corso Francia 08 Ottobre 2025