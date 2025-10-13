NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 13:14 del 13 ottobre 2025

HomeVideo Gaza, dopo la liberazione degli ostaggi i grandi del mondo firmano l’accordo (Il Fatto del Giorno)
Video

Gaza, dopo la liberazione degli ostaggi i grandi del mondo firmano l’accordo (Il Fatto del Giorno)

di Roberto Abela13 Ottobre 2025
di Roberto Abela13 Ottobre 2025

A cura di Roberto Abela

Ti potrebbe interessare

Tg del 10 ottobre 2025

10 Ottobre 2025

Tevere tra degrado e rinascita: il nuovo piano del Comune

10 Ottobre 2025

Occupazioni abusive, i dubbi sulla stretta del governo

09 Ottobre 2025

Gaza, primo accordo per la pace. Ma il governo israeliano si spacca...

09 Ottobre 2025

Ztl fascia verde, il Comune di Roma ci ripensa

09 Ottobre 2025

Strade killer, un’altra tragedia a Corso Francia

08 Ottobre 2025
Accessibility by WAH