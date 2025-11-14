NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 12:28 del 14 novembre 2025

HomeEsteri Gaza, Mosca propone una bozza all’Onu: “Fondamentale l’integrità territoriale nella Striscia”
Esteri

Medio Oriente, Mosca propone
una bozza all'Onu su Gaza
"Vitale l'unità territoriale"

Mosca non cita smilitarizzazione a Gaza

Promossa visione soluzione a due Stati

di Sofia Silveri14 Novembre 2025
di Sofia Silveri14 Novembre 2025
mosca

Profughi palestinesi provenienti dal nord e dall'est di Gaza in piedi accanto a una pozzanghera vicino alle tende durante una giornata piovosa in un campo improvvisato a ovest della città di Gaza, Striscia di Gaza, 14 novembre 2025 | Foto Ansa

TEL AVIV – Mosca sfida gli Stati Uniti. Dopo la proposta Usa di una forza internazionale a Gaza, la Russia presenta alle Nazioni Unite un suo testo. La bozza, visionata da Reuters e Channel 12, non menziona la smilitarizzazione della Striscia e si oppone alla permanenza di Israele oltre la Linea Gialla. “Il Consiglio di sicurezza – si legge – respinge qualsiasi tentativo di cambiamento demografico o territoriale di Gaza”. Inoltre, ribadisce “l’impegno nei confronti della visione di una soluzione a due Stati”.

Una bozza che si pone in contrasto con la visione americana vista la mancata citazione del Board of Peace, l’organo pensato da Donald Trump per l’amministrazione transitoria con personalità giuridica internazionale per coordinare i finanziamenti per la riqualificazione di Gaza. Infine, affida al Segretario generale il compito di valutare le “opzioni per il dispiegamento della Forza internazionale di stabilizzazione”. Non si è fatta attendere la replica statunitense: “I tentativi di seminare discordia ora, mentre l’accordo su questa risoluzione è in fase di negoziazione attiva, hanno conseguenze gravi, tangibili e del tutto evitabili per i palestinesi”, avverte la missione Usa.

Ti potrebbe interessare

Tensione nei Caraibi, gli Usa lanciano operazione anti-narcos. Maduro: “No a un’altra...

14 Novembre 2025

Perché Trump minaccia la crociata della Nigeria

13 Novembre 2025

Cisgiordania, coloni israeliani incendiano una moschea. Idf: “Superata la linea rossa”

13 Novembre 2025

Le mail di Epstein fanno tremare Trump: “Sapeva delle ragazze e Virginia...

13 Novembre 2025

Usa-Venezuela, tensione nei Caraibi. Stop di Canada e GB a collaborazioni 007...

13 Novembre 2025

Giusti (Rivista Domino): “Gli affari del petrolio dietro le mosse di Trump...

13 Novembre 2025
Accessibility by WAH