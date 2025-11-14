TEL AVIV – Mosca sfida gli Stati Uniti. Dopo la proposta Usa di una forza internazionale a Gaza, la Russia presenta alle Nazioni Unite un suo testo. La bozza, visionata da Reuters e Channel 12, non menziona la smilitarizzazione della Striscia e si oppone alla permanenza di Israele oltre la Linea Gialla. “Il Consiglio di sicurezza – si legge – respinge qualsiasi tentativo di cambiamento demografico o territoriale di Gaza”. Inoltre, ribadisce “l’impegno nei confronti della visione di una soluzione a due Stati”.

Una bozza che si pone in contrasto con la visione americana vista la mancata citazione del Board of Peace, l’organo pensato da Donald Trump per l’amministrazione transitoria con personalità giuridica internazionale per coordinare i finanziamenti per la riqualificazione di Gaza. Infine, affida al Segretario generale il compito di valutare le “opzioni per il dispiegamento della Forza internazionale di stabilizzazione”. Non si è fatta attendere la replica statunitense: “I tentativi di seminare discordia ora, mentre l’accordo su questa risoluzione è in fase di negoziazione attiva, hanno conseguenze gravi, tangibili e del tutto evitabili per i palestinesi”, avverte la missione Usa.