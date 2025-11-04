NEW YORK – Istituire una forza internazionale a Gaza per almeno due anni. È questo l’oggetto della bozza di risoluzione inviata dagli Stati Uniti a diversi membri del Consiglio di Sicurezza dell’Onu.

La bozza di risoluzione

A rivelarlo è il sito statunitense Axios, che cita alcune fonti secondo le quali la risoluzione darebbe agli Stati Uniti e ai paesi partecipanti un ampio mandato per governare e offrire sicurezza nella Striscia per due anni. Il mandato dovrebbe durare infatti fino alla fine del 2027. Nella copia della bozza pubblicata da Axios si legge che la Forza internazionale di stabilizzazione (Isf) sarà incaricata di proteggere i confini della Striscia di Gaza con Israele ed Egitto. Nella bozza si legge infatti che l’Isf svolgerà “compiti aggiuntivi che potrebbero essere necessari a supporto dell’accordo di Gaza”. Le operazioni avverranno “in stretta consultazione e cooperazione con Egitto e Israele”. L’obiettivo sarebbe quello di istituire la forza internazionale nelle prossime settimane, dispiegando le prime truppe a partire dal mese di gennaio. Nella bozza si chiede che la garanzia della sicurezza dei civili e delle zone umanitarie.

Il disarmo di Hamas

Secondo le prime indiscrezioni, nella bozza di risoluzione sarebbe previsto anche il disarmo di Hamas. L’Isf dovrebbe infatti stabilizzare “l’ambiente di sicurezza a Gaza assicurando il processo di smilitarizzazione della Striscia di Gaza”. Nel piano è inclusa anche la distruzione e la “prevenzione della ricostruzione delle infrastrutture militari, terroristiche e offensive, nonché la dismissione permanente delle armi dei gruppi armati non statali”.

Il Board of Peace

Nella bozza di risoluzione ai membri del Consiglio di sicurezza si richiede di trasformare il Board of Peace, proposto dalla Casa Bianca, in “un’amministrazione di governo transitoria con personalità giuridica internazionale”. Questa amministrazione, come anticipato dal presidente statunitense Donald Trump, “coordinerà i finanziamenti per la riqualificazione di Gaza in conformità con il Piano globale, finché l’Autorità Palestinese non avrà completato il proprio programma di riforme”.