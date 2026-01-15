Gaza, prima riunione del governo tecnico. Witkoff annuncia la fase 2 (Il Fatto del giorno)

VideoGaza, prima riunione del governo tecnico. Witkoff annuncia la fase 2 (Il Fatto del giorno)di Antonio Fera15 Gennaio 2026di Antonio Fera15 Gennaio 2026 14A cura di Antonio FeraFatto del giornoAntonio Fera post precedente Gaza, al via la fase due del piano Trump. Ok al governo tecnico post successivo Il decreto Transizione 5.0 è legge, via libera della Camera Ti potrebbe interessare Iran: “Pronti a colpire basi Usa nella regione se Washington interviene” (Il... 14 Gennaio 2026 Clima, l’allarme di Copernicus: “Il 2025 è il terzo anno più caldo... 14 Gennaio 2026 Capitale sempre più over: a Roma crollano le nascite 14 Gennaio 2026 Sciopero nazionale dei taxi, le proteste contro il governo (Il Fatto del... 13 Gennaio 2026 Iran, migliaia di morti. Trump: “Dazi per chi commercia con Teheran (Il... 13 Gennaio 2026 Roma frena, scatta la nuova zona 30 12 Gennaio 2026