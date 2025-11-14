Giubileo dei Poveri, potenziato l’ambulatorio Madre di Misericordia

VideoVideo NotiziaGiubileo dei Poveri, potenziato l’ambulatorio Madre di Misericordiadi Giacomo Basile14 Novembre 2025di Giacomo Basile14 Novembre 2025 11Servizio di Giacomo Basile e Marco BertoliniGiacomo Basile post precedente L’IA come una migliore amica, il 42% degli adolescenti italiani ha chiesto aiuto ai server post successivo Taiwan, scontro Cina-Giappone dopo le parole della premier Takaichi. E gli Usa approvano la vendita di armi Ti potrebbe interessare Tg del 14 novembre 2025 14 Novembre 2025 Tagli indiscriminati degli alberi a Roma: le proteste dei cittadini 14 Novembre 2025 Ex Mercati Generali, i comitati contro il progetto dello studentato 13 Novembre 2025 Abisso ludopatia: nel 2024 a Roma scommessi 23 milioni di euro al... 13 Novembre 2025 Carceri, tra suicidi e sovraffollamento la situazione resta drammatica 13 Novembre 2025 Bataclan, i dieci anni dalla notte dell’assalto (Il Fatto del giorno) 13 Novembre 2025