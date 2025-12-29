NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 18:34 del 29 dicembre 2025

HomeVideo Giubileo, la Capitale ancora invasa dai cantieri incompiuti
VideoVideo Notizia

Giubileo, la Capitale ancora invasa dai cantieri incompiuti

di Lorenzo Giovanardi29 Dicembre 2025
di Lorenzo Giovanardi29 Dicembre 2025

Ti potrebbe interessare

Celle al collasso, emergenza sovraffollamento nelle carceri

19 Dicembre 2025

Amianto, il killer invisibile che tiene in ostaggio l’Italia

19 Dicembre 2025

Assaltarono la redazione della Stampa, sgomberato il centro sociale Askatasuna (Il Fatto...

18 Dicembre 2025

Al via il Consiglio europeo, al centro del vertice l’utilizzo degli asset...

18 Dicembre 2025

Ucraina, vigilia del Consiglio europeo. Scontro su utilizzo degli asset russi (Il...

18 Dicembre 2025

Manovra, i dettagli sul nuovo maxi emendamento del governo (Il Fatto del...

17 Dicembre 2025
Accessibility by WAH