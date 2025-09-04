ROMA – “Il governo tutelerà gli italiani della Flotilla” anche se “avvalersi dei canali umanitari già attivi eviterebbe rischi”. Non si fa attendere la replica della premier Giorgia Meloni, che risponde così alle preoccupazioni espresse dalla segretaria dem Elly Schlein, incerta sulle garanzie per i connazionali che partiranno a bordo della Global Sumud Flotilla per Gaza. “Le chiedo di tenermi informata su quanto il governo italiano intende fare per garantire tutela e sicurezza per tutto l’equipaggio e per i connazionali”, aveva scritto Schelin ieri, 3 settembre, in una lettera inviata alla premier. A bordo anche quattro parlamentari italiani: l’eurodeputata di Avs Benedetta Scuderi, il deputato Arturo Scotto del Pd, l’europarlamentare del Pd Annalisa Corrado e il senatore del M5s Marco Croatti.

Elly Schlein: “La missione ha il pieno sostegno del Partito Democratico”

È stata Maria Elena Delia, portavoce della delegazione italiana di Global Movement to Gaza, ad annunciare la presenza nella missione di quattro parlamentari italiani. “Annuncio che con noi partirà l’eurodeputata di Avs Benedetta Scuderi – ha dichiarato nel corso di una conferenza al Senato promossa dal M5S – e tre esponenti di altri due partiti, il deputato Arturo Scotto del Pd, l’europarlamentare del Pd Annalisa Corrado, il senatore del M5s Marco Croatti”. Intanto, in un un messaggio volto a evidenziare il pieno sostegno del Partito Democratico all’iniziativa, la leader del Pd Elly Schlein sottolinea: “Il Pd sosterrà concretamente l’iniziativa, anche con la partecipazione di due parlamentari a bordo delle navi, Annalisa Corrado e Arturo Scotto”.

Quando partirà la missione umanitaria

Slitta dal 4 al 7 settembre la partenza delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, dirette a Gaza per portare aiuti alla popolazione palestinese e rompere l’assedio navale imposto da Israele. Si tratta della più grande missione civile marittima mai organizzata. Dall’Italia partirà metà dell’intera flotta. Per garantire notizie in diretta, tutte le barche saranno provviste di videocamere e connessione starlink.