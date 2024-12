LOS ANGELES – Il film Vermiglio di Maura Delpero continua a raccogliere successi. Dopo aver vinto il Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria all’ultima Mostra del Cinema di Venezia – la pellicola è ora candidata ai Golden Globes nella categoria “Miglior film straniero”. Un riconoscimento prestigioso che proietta l’opera verso la corsa agli Oscar, dove rappresenterà ufficialmente l’Italia. La cerimonia dei Golden Globes si terrà il 5 gennaio a Los Angeles, in diretta sulla Cbs.

Una storia universale che parte dal Trentino

Ambientato in una piccola comunità montana durante la Seconda Guerra Mondiale, Vermiglio racconta la vita della famiglia Graziadei alle prese con le difficoltà di un periodo storico complesso. Cesare, un maestro elementare, cerca di insegnare l’italiano ai suoi studenti e di infondere loro l’ambizione di andare oltre la quotidianità fatta di fatica. L’arrivo di un soldato siciliano disertore stravolge le dinamiche della famiglia, dando vita a una narrazione toccante e autentica.

Una foto di scena di Vermiglio | Foto Ansa



Un successo altoatesino

Vermiglio è stato sostenuto dalla Provincia autonoma di Bolzano, attraverso IDM Alto Adige e la Ripartizione Cultura italiana. Arno Kompatscher, presidente della Provincia, ha definito il successo del film “un grande riconoscimento per la regista bolzanina e per il territorio altoatesino”. L’assessore Marco Galateo ha aggiunto: “Abbiamo creduto in questo progetto fin dall’inizio e i risultati confermano l’importanza di investire nei giovani talenti locali”.

L’Italia protagonista ai Golden Globes

Oltre a Vermiglio, l’Italia sarà rappresentata in altre categorie. Luca Guadagnino, con il suo Challengers, concorre come miglior commedia o musical e per la miglior canzone originale, mentre Isabella Rossellini è in lizza come miglior attrice non protagonista per il film Conclave.

Nella categoria del miglior film straniero, la competizione include opere di grande spessore come Emilia Perez, che ha ottenuto dieci candidature, e Io sono ancora qui, premiato al Festival di Venezia. Ma il viaggio di Vermiglio è appena iniziato, e i successi raggiunti fanno ben sperare per il futuro di questa pellicola che, partendo da una piccola storia locale, è riuscita a parlare al mondo intero.