ROMA – In vista del Giubileo, rinasce la facciata di Palazzo Farnese a Roma, sede dell’ambasciata francese, inaugurata il 9 dicembre. Per l’occasione, sono state svelate alla città anche le due fontane monumentali dell’omonima piazza: due vasche di granito monoblocco romane, prese dalle terme di Caracalla e trasformate in fontane nel ‘600. Due interventi nel cuore della Capitale, che sono stati curati rispettivamente dall’ambasciata con la soprintendenza e dalla sovrintendenza capitolina nell’ambito nell’ambito del programma giubilare Pnrr Caput Mundi. L’evento ha registrato importanti presenze, tra cui quella del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, dell’ambasciatore francese in Italia Martin Briens e della direttrice dell’École française de Rome Brigitte Marin.

Il nuovo aspetto di Palazzo Farnese e delle fontane dell’omonima Piazza | Foto Ansa

La sinergia tra Italia e Francia

“È un giorno importante per tutti noi e per i romani che hanno il piacere di rivedere la facciata libera. Volevamo fosse pronta per il Giubileo e ce l’abbiamo fatta”, ha dichiarato l’ambasciatore Briens a margine della presentazione. L’intervento di Briens ha conferito particolare rilievo alla proficua collaborazione tra Francia e Italia, con esperti dei due paesi che hanno lavorato in sinergia a partire dal 2011, anno d’avvio del restauro.

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e l’ambasciatore francese Martin Briens | Foto Ansa

Gualtieri: “L’opera rafforza l’amicizia tra Parigi e Roma”

Particolarmente orgoglioso anche il sindaco della Capitale Roberto Gualtieri, che ha commentato “È un piacere essere qui dove hanno lavorato alcuni tra i più grandi geni dell’arte e dell’architettura”. Il primo cittadino, sulla scia di quanto dichiarato da Briens, ha aggiunto “Quest’opera cementa l’amicizia tra la Francia, l’Italia e Roma nello spirito europeo. Queste non sono solo sedi di lavoro, ma monumenti importantissimi”.

I prossimi appuntamenti

Dopo l’inaugurazione, proseguono dunque a ritmi serrati i lavori in vista del Giubileo. Cresce ora l’attesa per le altre opere, con le luci puntate su via Ottaviano e Piazza Risorgimento.